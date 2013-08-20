Арт-директор — о том, как навести порядок в файлах The Village поговорил с человеком, который работает с тысячами файлов, и узнал, как он систематизирует их
Арт-директор — о том, как навести порядок в файлах The Village поговорил с человеком, который работает с тысячами файлов, и узнал, как он систематизирует их
«Манежу» нашли нового арт-директора
Новым арт-директором «Манежа» стал Андрей Воробьёв — заместитель генерального директора по экспозиционно-выставочной работе Государственной Третьяковской галереи.