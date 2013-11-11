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Интерьер недели
Интерьер недели (Петербург): Детский центр «Арт-личность»
Центр профориентации школьников на набережной Робеспьера с необычными лампами, декором из фотографий подопечных и кирпичными стенами.
Интерьер недели
Интерьер недели (Петербург): Детский центр «Арт-личность»
Центр профориентации школьников на набережной Робеспьера с необычными лампами, декором из фотографий подопечных и кирпичными стенами.
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