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Интерьер недели (Петербург): Детский центр «Арт-личность»
Интерьер недели (Петербург): Детский центр «Арт-личность» Центр профориентации школьников на набережной Робеспьера с необычными лампами, декором из фотографий подопечных и кирпичными стенами.
Интерьер недели (Петербург): Детский центр «Арт-личность»

Интерьер недели (Петербург): Детский центр «Арт-личность»
Центр профориентации школьников на набережной Робеспьера с необычными лампами, декором из фотографий подопечных и кирпичными стенами.