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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Винтажная мебель, посуда из Твин Пикса и живописные миниатюры: Трехкомнатная квартира с ярким интерьером в Одинцове
Винтажная мебель, посуда из Твин Пикса и живописные миниатюры: Трехкомнатная квартира с ярким интерьером в Одинцове
Винтажная мебель, посуда из Твин Пикса и живописные миниатюры: Трехкомнатная квартира с ярким интерьером в Одинцове

Винтажная мебель, посуда из Твин Пикса и живописные миниатюры: Трехкомнатная квартира с ярким интерьером в Одинцове

Лучшие квартиры, загородные дома, избы и таунхаусы, о которых The Village рассказывали в последние полгода
Лучшие квартиры, загородные дома, избы и таунхаусы, о которых The Village рассказывали в последние полгода
Лучшие квартиры, загородные дома, избы и таунхаусы, о которых The Village рассказывали в последние полгода

Лучшие квартиры, загородные дома, избы и таунхаусы, о которых The Village рассказывали в последние полгода

Светлая двухкомнатная квартира в новом доме возле стадиона «Динамо»
Светлая двухкомнатная квартира в новом доме возле стадиона «Динамо»
Светлая двухкомнатная квартира в новом доме возле стадиона «Динамо»

Светлая двухкомнатная квартира в новом доме возле стадиона «Динамо»

Как выглядит новый офис L’Oréal Luxe с видом на Кремль
Как выглядит новый офис L’Oréal Luxe с видом на Кремль Технологичное пространство и золото как акцент
Как выглядит новый офис L’Oréal Luxe с видом на Кремль

Как выглядит новый офис L’Oréal Luxe с видом на Кремль
Технологичное пространство и золото как акцент

Как выглядит самая большая школа в России

Как выглядит самая большая школа в РоссииТехнопарк, семь спортзалов, зрительный зал на 1 040 мест и навигация как в ТЦ

Как выглядит самая большая школа в России

Как выглядит самая большая школа в России
Технопарк, семь спортзалов, зрительный зал на 1 040 мест и навигация как в ТЦ

Как выглядит новый офис Lamoda
Как выглядит новый офис Lamoda Офис со стенами-хамелеонами и без пропусков
Как выглядит новый офис Lamoda

Как выглядит новый офис Lamoda
Офис со стенами-хамелеонами и без пропусков

Pentahotel: Как устроен сетевой отель в доме-книжке на Новом Арбате
Pentahotel: Как устроен сетевой отель в доме-книжке на Новом Арбате Новая локация на туристической карте Москвы
Pentahotel: Как устроен сетевой отель в доме-книжке на Новом Арбате

Pentahotel: Как устроен сетевой отель в доме-книжке на Новом Арбате
Новая локация на туристической карте Москвы

Как редакция журнала Seasons переехала на «Городскую ферму»
Как редакция журнала Seasons переехала на «Городскую ферму» Необычное пространство, большие окна и оранжерея рядом
Как редакция журнала Seasons переехала на «Городскую ферму»

Как редакция журнала Seasons переехала на «Городскую ферму»
Необычное пространство, большие окна и оранжерея рядом

Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе» Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»

Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»
Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой

Новый офис и инновационная кухня KFC на «Войковской»
Новый офис и инновационная кухня KFC на «Войковской» Полковник Сандерс, карточки признания и 70 килограммов курицы в день
Новый офис и инновационная кухня KFC на «Войковской»

Новый офис и инновационная кухня KFC на «Войковской»
Полковник Сандерс, карточки признания и 70 килограммов курицы в день

Мох, фанера и цветные «бочки»: Как выглядит IT-коворкинг МТС
Мох, фанера и цветные «бочки»: Как выглядит IT-коворкинг МТС Зачем в проекте акустические шторы и лампы разной световой температуры
Мох, фанера и цветные «бочки»: Как выглядит IT-коворкинг МТС

Мох, фанера и цветные «бочки»: Как выглядит IT-коворкинг МТС
Зачем в проекте акустические шторы и лампы разной световой температуры

Как выглядит обновленный «Иллюзион»
Как выглядит обновленный «Иллюзион» Черный гранит, подсветка колонн, воссозданная вывеска — что изменилось в старейшем кинотеатре Москвы после ремонта
Как выглядит обновленный «Иллюзион»

Как выглядит обновленный «Иллюзион»
Черный гранит, подсветка колонн, воссозданная вывеска — что изменилось в старейшем кинотеатре Москвы после ремонта

Тихая революция: Как «Яндекс» захватил «Аврору»
Тихая революция: Как «Яндекс» захватил «Аврору» Индустриальный стиль, смешные детали, киношные переговорки и большая терраса с красивым видом
Тихая революция: Как «Яндекс» захватил «Аврору»

Тихая революция: Как «Яндекс» захватил «Аврору»
Индустриальный стиль, смешные детали, киношные переговорки и большая терраса с красивым видом

Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе»
Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе» Бывшая весовая, переделанная в администрацию, с огромными окнами, цветными батонами и верстаком-холодильником
Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе»

Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе»
Бывшая весовая, переделанная в администрацию, с огромными окнами, цветными батонами и верстаком-холодильником

Как устроен офис ИКЕА
Как устроен офис ИКЕА Скандинавский интерьер, в котором всегда чистота и порядок
Как устроен офис ИКЕА

Как устроен офис ИКЕА
Скандинавский интерьер, в котором всегда чистота и порядок

Мода на дизайн: Как работают в российском подразделении Houzz
Мода на дизайн: Как работают в российском подразделении Houzz Уютный офис в бывшем газгольдере, спортзал вместо переговорной и уточки-психотерапевты
Мода на дизайн: Как работают в российском подразделении Houzz

Мода на дизайн: Как работают в российском подразделении Houzz
Уютный офис в бывшем газгольдере, спортзал вместо переговорной и уточки-психотерапевты

Как работают в компаниях мечты?
Как работают в компаниях мечты? Boeing, Рокетбанк, adidas, «Мегафон» и школа будущего
Как работают в компаниях мечты?

Как работают в компаниях мечты?
Boeing, Рокетбанк, adidas, «Мегафон» и школа будущего

Как работают в Skyeng
Как работают в Skyeng Комната тишины, лаундж-зона для тусовок и домики-переговорки
Как работают в Skyeng

Как работают в Skyeng
Комната тишины, лаундж-зона для тусовок и домики-переговорки

Как устроен учебный центр Boeing в «Сколково»
Как устроен учебный центр Boeing в «Сколково» Улетные тренажеры за стеклом и 100 квадратных метров на одного сотрудника
Как устроен учебный центр Boeing в «Сколково»

Как устроен учебный центр Boeing в «Сколково»
Улетные тренажеры за стеклом и 100 квадратных метров на одного сотрудника

Crocus Fitness: Как устроен фитнес-клуб премиум-класса
Crocus Fitness: Как устроен фитнес-клуб премиум-класса Подводная беговая дорожка, консьерж-тренер и светящийся мост
Crocus Fitness: Как устроен фитнес-клуб премиум-класса

Crocus Fitness: Как устроен фитнес-клуб премиум-класса
Подводная беговая дорожка, консьерж-тренер и светящийся мост

Где и как работают дизайнеры Сбербанка
Где и как работают дизайнеры Сбербанка Личное пространство для каждого, «Музей технологий», «поляна с пеньком» и многослойные стены
Где и как работают дизайнеры Сбербанка

Где и как работают дизайнеры Сбербанка
Личное пространство для каждого, «Музей технологий», «поляна с пеньком» и многослойные стены

Как оборудовать офис в квартире? Посмотрите на студию Faces & Laces
Как оборудовать офис в квартире? Посмотрите на студию Faces & Laces Команда фестиваля оборудовала креативное пространство в бывшем доходном доме на Цветном
Как оборудовать офис в квартире? Посмотрите на студию Faces & Laces

Как оборудовать офис в квартире? Посмотрите на студию Faces & Laces
Команда фестиваля оборудовала креативное пространство в бывшем доходном доме на Цветном

Как устроен капсульный отель Compass
Как устроен капсульный отель Compass «Восточный экспресс» недалеко от Третьяковки
Как устроен капсульный отель Compass

Как устроен капсульный отель Compass
«Восточный экспресс» недалеко от Третьяковки

Как выглядит штаб-квартира Kärcher
Как выглядит штаб-квартира Kärcher Желтые акценты, правило «открытых дверей» и японская система 5S
Как выглядит штаб-квартира Kärcher

Как выглядит штаб-квартира Kärcher
Желтые акценты, правило «открытых дверей» и японская система 5S

Как выглядит офис Рокетбанка
Как выглядит офис Рокетбанка Индустриальный стиль, киберпанк-граффити, кальянная и трехъярусная кровать
Как выглядит офис Рокетбанка

Как выглядит офис Рокетбанка
Индустриальный стиль, киберпанк-граффити, кальянная и трехъярусная кровать

Как выглядит российская штаб-квартира Bosch
Как выглядит российская штаб-квартира Bosch Русский размах, немецкая сдержанность и массажный кабинет для сотрудников
Как выглядит российская штаб-квартира Bosch

Как выглядит российская штаб-квартира Bosch
Русский размах, немецкая сдержанность и массажный кабинет для сотрудников

Как выглядит штаб-квартира компании «Мегафон»
Как выглядит штаб-квартира компании «Мегафон» Целый этаж для отдыха, собственный кинотеатр и российские города как маркеры пространства
Как выглядит штаб-квартира компании «Мегафон»

Как выглядит штаб-квартира компании «Мегафон»
Целый этаж для отдыха, собственный кинотеатр и российские города как маркеры пространства

Как выглядит московский офис Pro-Vision
Как выглядит московский офис Pro-Vision Стильный лофт на «Даниловской мануфактуре» с итальянской мебелью, дагестанскими коврами и винтажными картинами
Как выглядит московский офис Pro-Vision

Как выглядит московский офис Pro-Vision
Стильный лофт на «Даниловской мануфактуре» с итальянской мебелью, дагестанскими коврами и винтажными картинами

Как выглядит московская школа будущего
Как выглядит московская школа будущего Стеклянные стены, собственные мастерские и 12-метровый скалодром в инженерном корпусе школы № 548
Как выглядит московская школа будущего

Как выглядит московская школа будущего
Стеклянные стены, собственные мастерские и 12-метровый скалодром в инженерном корпусе школы № 548

Как выглядит московская штаб-квартира adidas
Как выглядит московская штаб-квартира adidas Сотрудники компании — о работе в самом спортивном московском офисе, академии adidas и самокатах
Как выглядит московская штаб-квартира adidas

Как выглядит московская штаб-квартира adidas
Сотрудники компании — о работе в самом спортивном московском офисе, академии adidas и самокатах

Как выглядит российский офис Discovery
Как выглядит российский офис Discovery Лофтовый интерьер в здании бывшей фабрики с лесопилкой, акулами, героями мультфильмов и жаждой приключений
Как выглядит российский офис Discovery

Как выглядит российский офис Discovery
Лофтовый интерьер в здании бывшей фабрики с лесопилкой, акулами, героями мультфильмов и жаждой приключений

Как выглядит обновленный офис Microsoft
Как выглядит обновленный офис Microsoft Тематические хабы, переговорки для одного, комнаты матери и ребенка и «темные зоны»
Как выглядит обновленный офис Microsoft

Как выглядит обновленный офис Microsoft
Тематические хабы, переговорки для одного, комнаты матери и ребенка и «темные зоны»

Как выглядит офис Mattel
Как выглядит офис Mattel Атмосфера легкой кармы, игрушки на рабочих местах и лаундж-кафе вместо столовой
Как выглядит офис Mattel

Как выглядит офис Mattel
Атмосфера легкой кармы, игрушки на рабочих местах и лаундж-кафе вместо столовой

Бутик-отель Moss на Чистых прудах
Бутик-отель Moss на Чистых прудах Мох, галька и люстры из автомобильных фильтров
Бутик-отель Moss на Чистых прудах

Бутик-отель Moss на Чистых прудах
Мох, галька и люстры из автомобильных фильтров

Квартира-мастерская в Шанхае с интерьером из вторичных материалов
Квартира-мастерская в Шанхае с интерьером из вторичных материалов Лофт в отдельном здании с массивной мебелью, самодельным декором и домашним офисом на втором этаже
Квартира-мастерская в Шанхае с интерьером из вторичных материалов

Квартира-мастерская в Шанхае с интерьером из вторичных материалов
Лофт в отдельном здании с массивной мебелью, самодельным декором и домашним офисом на втором этаже

Уютная студия в здании церкви в Стокгольме
Уютная студия в здании церкви в Стокгольме Множество функций на небольшой площади, остроумные цветовые акценты и ни одного предмета из IKEA
Уютная студия в здании церкви в Стокгольме

Уютная студия в здании церкви в Стокгольме
Множество функций на небольшой площади, остроумные цветовые акценты и ни одного предмета из IKEA

Двухуровневая квартира фотомодели в Милане
Двухуровневая квартира фотомодели в Милане Лофт, обставленный предметами со всего света, но выдержанный в истинно итальянском стиле
Двухуровневая квартира фотомодели в Милане

Двухуровневая квартира фотомодели в Милане
Лофт, обставленный предметами со всего света, но выдержанный в истинно итальянском стиле

Просторный лофт с продуманной планировкой в Будапеште
Просторный лофт с продуманной планировкой в Будапеште Квартира со спальней и ванной на бывшем чердаке, террасой с панорамным видом и предметами декора, собранными по всей Европе
Просторный лофт с продуманной планировкой в Будапеште

Просторный лофт с продуманной планировкой в Будапеште
Квартира со спальней и ванной на бывшем чердаке, террасой с панорамным видом и предметами декора, собранными по всей Европе

Пентхаус художников в Буэнос-Айресе
Пентхаус художников в Буэнос-Айресе Квартира с воссозданным и обновлённым интерьером начала XX века, подлинниками Имзов, коллекцией дагерротипов первого президента Аргентины и видом на площадь Конгресса
Пентхаус художников в Буэнос-Айресе

Пентхаус художников в Буэнос-Айресе
Квартира с воссозданным и обновлённым интерьером начала XX века, подлинниками Имзов, коллекцией дагерротипов первого президента Аргентины и видом на площадь Конгресса

Апартаменты петербургского хостела Chao, Mama
Апартаменты петербургского хостела Chao, Mama Новые апартаменты дизайнерского хостела на Гражданской, с постерами из кинофильмов и яркой мебелью
Апартаменты петербургского хостела Chao, Mama

Апартаменты петербургского хостела Chao, Mama
Новые апартаменты дизайнерского хостела на Гражданской, с постерами из кинофильмов и яркой мебелью

«Гиперкуб», первое здание инновационного центра «Сколково»
«Гиперкуб», первое здание инновационного центра «Сколково» Семиэтажное здание с интерактивным фасадом, светоуловителями и лабораторией дронов, построенное на бывших тепличных угодьях совхоза «Заречье»
«Гиперкуб», первое здание инновационного центра «Сколково»

«Гиперкуб», первое здание инновационного центра «Сколково»
Семиэтажное здание с интерактивным фасадом, светоуловителями и лабораторией дронов, построенное на бывших тепличных угодьях совхоза «Заречье»

Офис архитектурного бюро Crosby Studios площадью 25 квадратных метров
Офис архитектурного бюро Crosby Studios площадью 25 квадратных метров Студия с авторской мебелью в типографии со 140-летней историей
Офис архитектурного бюро Crosby Studios площадью 25 квадратных метров

Офис архитектурного бюро Crosby Studios площадью 25 квадратных метров
Студия с авторской мебелью в типографии со 140-летней историей

Двухуровневая квартира с «умными» технологиями
Двухуровневая квартира с «умными» технологиями Космический интерьер с техникой, управляемой через интернет
Двухуровневая квартира с «умными» технологиями

Двухуровневая квартира с «умными» технологиями
Космический интерьер с техникой, управляемой через интернет

Офис ломоперерабатывающего предприятия «Мера»
Офис ломоперерабатывающего предприятия «Мера» Офис в бизнес-центре с видом на Неву — со светящимися стенами, окнами в пол и авторской мебелью
Офис ломоперерабатывающего предприятия «Мера»

Офис ломоперерабатывающего предприятия «Мера»
Офис в бизнес-центре с видом на Неву — со светящимися стенами, окнами в пол и авторской мебелью

Хостел «Тайга»
Хостел «Тайга» Хостел на Загородном проспекте с обилием цветного текстиля, светлой мебелью и декором из берёзовых стволов
Хостел «Тайга»

Хостел «Тайга»
Хостел на Загородном проспекте с обилием цветного текстиля, светлой мебелью и декором из берёзовых стволов

Новый этаж штаб-квартиры «Яндекса»
Новый этаж штаб-квартиры «Яндекса» Новый этаж офиса «Яндекса» — с цветными переговорными, отделкой из экоматериалов и гигантскими интернет-иконками
Новый этаж штаб-квартиры «Яндекса»

Новый этаж штаб-квартиры «Яндекса»
Новый этаж офиса «Яндекса» — с цветными переговорными, отделкой из экоматериалов и гигантскими интернет-иконками

Офис-бар архитектурного бюро «Дело»
Офис-бар архитектурного бюро «Дело» Офис архитектурно-производственной мастерской «Дело» в кластере «Архитектор», который по выходным превращался в бар
Офис-бар архитектурного бюро «Дело»

Офис-бар архитектурного бюро «Дело»
Офис архитектурно-производственной мастерской «Дело» в кластере «Архитектор», который по выходным превращался в бар

Офис Iridato Group с террасой
Офис Iridato Group с террасой Офис компании Iridato со стерильным дизайном, видом на Московские ворота, авторской мебелью и войлочными элементами
Офис Iridato Group с террасой

Офис Iridato Group с террасой
Офис компании Iridato со стерильным дизайном, видом на Московские ворота, авторской мебелью и войлочными элементами

Архитектурно-производственная лаборатория Archpole
Архитектурно-производственная лаборатория Archpole Офис, мастерская и шоу-рум дизайн-бюро на «Электрозаводе»
Архитектурно-производственная лаборатория Archpole

Архитектурно-производственная лаборатория Archpole
Офис, мастерская и шоу-рум дизайн-бюро на «Электрозаводе»

Загородный дом Леонида Парфёнова и Елены Чекаловой
Загородный дом Леонида Парфёнова и Елены Чекаловой Трёхэтажный дом в Московской области с реставрированной мебелью ХIX–XX веков
Загородный дом Леонида Парфёнова и Елены Чекаловой

Загородный дом Леонида Парфёнова и Елены Чекаловой
Трёхэтажный дом в Московской области с реставрированной мебелью ХIX–XX веков

Студия интерьеров «Дизайн-Холл»
Студия интерьеров «Дизайн-Холл» Офис интерьерной студии с домашней обстановкой, диванами, сделанными на заказ, и яркими деталями
Студия интерьеров «Дизайн-Холл»

Студия интерьеров «Дизайн-Холл»
Офис интерьерной студии с домашней обстановкой, диванами, сделанными на заказ, и яркими деталями

Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью
Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью Хостел Unity Bay в морском стиле на месте бывшего офиса
Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью

Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью
Хостел Unity Bay в морском стиле на месте бывшего офиса

Девятикомнатный дом в дореволюционном стиле
Девятикомнатный дом в дореволюционном стиле Дом переводчицы Елены Шевченко в одном из самых известных стародачных мест Подмосковья
Девятикомнатный дом в дореволюционном стиле

Девятикомнатный дом в дореволюционном стиле
Дом переводчицы Елены Шевченко в одном из самых известных стародачных мест Подмосковья

Мастерская в башне на Пяти углах
Мастерская в башне на Пяти углах Мастерская художника Сергея Семкина в башне на Пяти углах — с круглыми окнами, необычной планировкой и предметами мебели, сколоченными из строительных лесов
Мастерская в башне на Пяти углах

Мастерская в башне на Пяти углах
Мастерская художника Сергея Семкина в башне на Пяти углах — с круглыми окнами, необычной планировкой и предметами мебели, сколоченными из строительных лесов

Дача профессора Сергея Капицы
Дача профессора Сергея Капицы Старинный дом с зимним садом на территории кооператива «РАНиС»
Дача профессора Сергея Капицы

Дача профессора Сергея Капицы
Старинный дом с зимним садом на территории кооператива «РАНиС»

Офис IT-компании в бывшей коммуналке
Офис IT-компании в бывшей коммуналке Офис компании-разработчика мобильных приложений с яркой графикой на стенах, тренажёрным залом и исторической лепниной
Офис IT-компании в бывшей коммуналке

Офис IT-компании в бывшей коммуналке
Офис компании-разработчика мобильных приложений с яркой графикой на стенах, тренажёрным залом и исторической лепниной

Офис дизайн-бюро «Щука» с усами на стенах
Офис дизайн-бюро «Щука» с усами на стенах Живой интерьер на территории Artplay с большими окнами и сухими цветами
Офис дизайн-бюро «Щука» с усами на стенах

Офис дизайн-бюро «Щука» с усами на стенах
Живой интерьер на территории Artplay с большими окнами и сухими цветами

Simple Hostel
Simple Hostel Simple Hostel на Невском проспекте со светлыми комнатами, восстановленной кирпичной кладкой и простой яркой мебелью
Simple Hostel

Simple Hostel
Simple Hostel на Невском проспекте со светлыми комнатами, восстановленной кирпичной кладкой и простой яркой мебелью

Офис illan communications
Офис illan communications Офис рекламного агентства illan communications с бетонной стойкой ресепшен, весящей под тонну, яркими стенами и мебелью по собственным эскизам
Офис illan communications

Офис illan communications
Офис рекламного агентства illan communications с бетонной стойкой ресепшен, весящей под тонну, яркими стенами и мебелью по собственным эскизам

Офис бюро Archido в мансарде
Офис бюро Archido в мансарде Офис студии Archido в мансарде на Некрасова — с брутальной отделкой стен, мебелью из сосны и небольшой библиотекой
Офис бюро Archido в мансарде

Офис бюро Archido в мансарде
Офис студии Archido в мансарде на Некрасова — с брутальной отделкой стен, мебелью из сосны и небольшой библиотекой

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