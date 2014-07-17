Винтажная мебель, посуда из Твин Пикса и живописные миниатюры: Трехкомнатная квартира с ярким интерьером в Одинцове
Винтажная мебель, посуда из Твин Пикса и живописные миниатюры: Трехкомнатная квартира с ярким интерьером в Одинцове
Лучшие квартиры, загородные дома, избы и таунхаусы, о которых The Village рассказывали в последние полгода
Лучшие квартиры, загородные дома, избы и таунхаусы, о которых The Village рассказывали в последние полгода
Как выглядит новый офис L’Oréal Luxe с видом на Кремль Технологичное пространство и золото как акцент
Как выглядит новый офис L’Oréal Luxe с видом на Кремль Технологичное пространство и золото как акцент
Как выглядит самая большая школа в РоссииТехнопарк, семь спортзалов, зрительный зал на 1 040 мест и навигация как в ТЦ
Как выглядит самая большая школа в России Технопарк, семь спортзалов, зрительный зал на 1 040 мест и навигация как в ТЦ
Pentahotel: Как устроен сетевой отель в доме-книжке на Новом Арбате Новая локация на туристической карте Москвы
Pentahotel: Как устроен сетевой отель в доме-книжке на Новом Арбате Новая локация на туристической карте Москвы
Как редакция журнала Seasons переехала на «Городскую ферму» Необычное пространство, большие окна и оранжерея рядом
Как редакция журнала Seasons переехала на «Городскую ферму» Необычное пространство, большие окна и оранжерея рядом
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе» Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе» Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой
Новый офис и инновационная кухня KFC на «Войковской» Полковник Сандерс, карточки признания и 70 килограммов курицы в день
Новый офис и инновационная кухня KFC на «Войковской» Полковник Сандерс, карточки признания и 70 килограммов курицы в день
Мох, фанера и цветные «бочки»: Как выглядит IT-коворкинг МТС Зачем в проекте акустические шторы и лампы разной световой температуры
Мох, фанера и цветные «бочки»: Как выглядит IT-коворкинг МТС Зачем в проекте акустические шторы и лампы разной световой температуры
Как выглядит обновленный «Иллюзион» Черный гранит, подсветка колонн, воссозданная вывеска — что изменилось в старейшем кинотеатре Москвы после ремонта
Как выглядит обновленный «Иллюзион» Черный гранит, подсветка колонн, воссозданная вывеска — что изменилось в старейшем кинотеатре Москвы после ремонта
Тихая революция: Как «Яндекс» захватил «Аврору» Индустриальный стиль, смешные детали, киношные переговорки и большая терраса с красивым видом
Тихая революция: Как «Яндекс» захватил «Аврору» Индустриальный стиль, смешные детали, киношные переговорки и большая терраса с красивым видом
Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе» Бывшая весовая, переделанная в администрацию, с огромными окнами, цветными батонами и верстаком-холодильником
Как команда «Брюсова» работает на «Хлебозаводе» Бывшая весовая, переделанная в администрацию, с огромными окнами, цветными батонами и верстаком-холодильником
Мода на дизайн: Как работают в российском подразделении Houzz Уютный офис в бывшем газгольдере, спортзал вместо переговорной и уточки-психотерапевты
Мода на дизайн: Как работают в российском подразделении Houzz Уютный офис в бывшем газгольдере, спортзал вместо переговорной и уточки-психотерапевты
Как работают в компаниях мечты? Boeing, Рокетбанк, adidas, «Мегафон» и школа будущего
Как работают в компаниях мечты? Boeing, Рокетбанк, adidas, «Мегафон» и школа будущего
Как устроен учебный центр Boeing в «Сколково» Улетные тренажеры за стеклом и 100 квадратных метров на одного сотрудника
Как устроен учебный центр Boeing в «Сколково» Улетные тренажеры за стеклом и 100 квадратных метров на одного сотрудника
Crocus Fitness: Как устроен фитнес-клуб премиум-класса Подводная беговая дорожка, консьерж-тренер и светящийся мост
Crocus Fitness: Как устроен фитнес-клуб премиум-класса Подводная беговая дорожка, консьерж-тренер и светящийся мост
Где и как работают дизайнеры Сбербанка Личное пространство для каждого, «Музей технологий», «поляна с пеньком» и многослойные стены
Где и как работают дизайнеры Сбербанка Личное пространство для каждого, «Музей технологий», «поляна с пеньком» и многослойные стены
Как оборудовать офис в квартире? Посмотрите на студию Faces & Laces Команда фестиваля оборудовала креативное пространство в бывшем доходном доме на Цветном
Как оборудовать офис в квартире? Посмотрите на студию Faces & Laces Команда фестиваля оборудовала креативное пространство в бывшем доходном доме на Цветном
Как выглядит штаб-квартира Kärcher Желтые акценты, правило «открытых дверей» и японская система 5S
Как выглядит штаб-квартира Kärcher Желтые акценты, правило «открытых дверей» и японская система 5S
Как выглядит офис Рокетбанка Индустриальный стиль, киберпанк-граффити, кальянная и трехъярусная кровать
Как выглядит офис Рокетбанка Индустриальный стиль, киберпанк-граффити, кальянная и трехъярусная кровать
Как выглядит российская штаб-квартира Bosch Русский размах, немецкая сдержанность и массажный кабинет для сотрудников
Как выглядит российская штаб-квартира Bosch Русский размах, немецкая сдержанность и массажный кабинет для сотрудников
Как выглядит штаб-квартира компании «Мегафон» Целый этаж для отдыха, собственный кинотеатр и российские города как маркеры пространства
Как выглядит штаб-квартира компании «Мегафон» Целый этаж для отдыха, собственный кинотеатр и российские города как маркеры пространства
Как выглядит московский офис Pro-Vision Стильный лофт на «Даниловской мануфактуре» с итальянской мебелью, дагестанскими коврами и винтажными картинами
Как выглядит московский офис Pro-Vision Стильный лофт на «Даниловской мануфактуре» с итальянской мебелью, дагестанскими коврами и винтажными картинами
Как выглядит московская школа будущего Стеклянные стены, собственные мастерские и 12-метровый скалодром в инженерном корпусе школы № 548
Как выглядит московская школа будущего Стеклянные стены, собственные мастерские и 12-метровый скалодром в инженерном корпусе школы № 548
Как выглядит московская штаб-квартира adidas Сотрудники компании — о работе в самом спортивном московском офисе, академии adidas и самокатах
Как выглядит московская штаб-квартира adidas Сотрудники компании — о работе в самом спортивном московском офисе, академии adidas и самокатах
Как выглядит российский офис Discovery Лофтовый интерьер в здании бывшей фабрики с лесопилкой, акулами, героями мультфильмов и жаждой приключений
Как выглядит российский офис Discovery Лофтовый интерьер в здании бывшей фабрики с лесопилкой, акулами, героями мультфильмов и жаждой приключений
Как выглядит обновленный офис Microsoft Тематические хабы, переговорки для одного, комнаты матери и ребенка и «темные зоны»
Как выглядит обновленный офис Microsoft Тематические хабы, переговорки для одного, комнаты матери и ребенка и «темные зоны»
Как выглядит офис Mattel Атмосфера легкой кармы, игрушки на рабочих местах и лаундж-кафе вместо столовой
Как выглядит офис Mattel Атмосфера легкой кармы, игрушки на рабочих местах и лаундж-кафе вместо столовой
Квартира-мастерская в Шанхае с интерьером из вторичных материалов Лофт в отдельном здании с массивной мебелью, самодельным декором и домашним офисом на втором этаже
Квартира-мастерская в Шанхае с интерьером из вторичных материалов Лофт в отдельном здании с массивной мебелью, самодельным декором и домашним офисом на втором этаже
Уютная студия в здании церкви в Стокгольме Множество функций на небольшой площади, остроумные цветовые акценты и ни одного предмета из IKEA
Уютная студия в здании церкви в Стокгольме Множество функций на небольшой площади, остроумные цветовые акценты и ни одного предмета из IKEA
Двухуровневая квартира фотомодели в Милане Лофт, обставленный предметами со всего света, но выдержанный в истинно итальянском стиле
Двухуровневая квартира фотомодели в Милане Лофт, обставленный предметами со всего света, но выдержанный в истинно итальянском стиле
Просторный лофт с продуманной планировкой в Будапеште Квартира со спальней и ванной на бывшем чердаке, террасой с панорамным видом и предметами декора, собранными по всей Европе
Просторный лофт с продуманной планировкой в Будапеште Квартира со спальней и ванной на бывшем чердаке, террасой с панорамным видом и предметами декора, собранными по всей Европе
Пентхаус художников в Буэнос-Айресе Квартира с воссозданным и обновлённым интерьером начала XX века, подлинниками Имзов, коллекцией дагерротипов первого президента Аргентины и видом на площадь Конгресса
Пентхаус художников в Буэнос-Айресе Квартира с воссозданным и обновлённым интерьером начала XX века, подлинниками Имзов, коллекцией дагерротипов первого президента Аргентины и видом на площадь Конгресса
Апартаменты петербургского хостела Chao, Mama Новые апартаменты дизайнерского хостела на Гражданской, с постерами из кинофильмов и яркой мебелью
Апартаменты петербургского хостела Chao, Mama Новые апартаменты дизайнерского хостела на Гражданской, с постерами из кинофильмов и яркой мебелью
«Гиперкуб», первое здание инновационного центра «Сколково» Семиэтажное здание с интерактивным фасадом, светоуловителями и лабораторией дронов, построенное на бывших тепличных угодьях совхоза «Заречье»
«Гиперкуб», первое здание инновационного центра «Сколково» Семиэтажное здание с интерактивным фасадом, светоуловителями и лабораторией дронов, построенное на бывших тепличных угодьях совхоза «Заречье»
Офис архитектурного бюро Crosby Studios площадью 25 квадратных метров Студия с авторской мебелью в типографии со 140-летней историей
Офис архитектурного бюро Crosby Studios площадью 25 квадратных метров Студия с авторской мебелью в типографии со 140-летней историей
Двухуровневая квартира с «умными» технологиями Космический интерьер с техникой, управляемой через интернет
Двухуровневая квартира с «умными» технологиями Космический интерьер с техникой, управляемой через интернет
Офис ломоперерабатывающего предприятия «Мера» Офис в бизнес-центре с видом на Неву — со светящимися стенами, окнами в пол и авторской мебелью
Офис ломоперерабатывающего предприятия «Мера» Офис в бизнес-центре с видом на Неву — со светящимися стенами, окнами в пол и авторской мебелью
Хостел «Тайга» Хостел на Загородном проспекте с обилием цветного текстиля, светлой мебелью и декором из берёзовых стволов
Хостел «Тайга» Хостел на Загородном проспекте с обилием цветного текстиля, светлой мебелью и декором из берёзовых стволов
Новый этаж штаб-квартиры «Яндекса» Новый этаж офиса «Яндекса» — с цветными переговорными, отделкой из экоматериалов и гигантскими интернет-иконками
Новый этаж штаб-квартиры «Яндекса» Новый этаж офиса «Яндекса» — с цветными переговорными, отделкой из экоматериалов и гигантскими интернет-иконками
Офис-бар архитектурного бюро «Дело» Офис архитектурно-производственной мастерской «Дело» в кластере «Архитектор», который по выходным превращался в бар
Офис-бар архитектурного бюро «Дело» Офис архитектурно-производственной мастерской «Дело» в кластере «Архитектор», который по выходным превращался в бар
Офис Iridato Group с террасой Офис компании Iridato со стерильным дизайном, видом на Московские ворота, авторской мебелью и войлочными элементами
Офис Iridato Group с террасой Офис компании Iridato со стерильным дизайном, видом на Московские ворота, авторской мебелью и войлочными элементами
Архитектурно-производственная лаборатория Archpole Офис, мастерская и шоу-рум дизайн-бюро на «Электрозаводе»
Архитектурно-производственная лаборатория Archpole Офис, мастерская и шоу-рум дизайн-бюро на «Электрозаводе»
Загородный дом Леонида Парфёнова и Елены Чекаловой Трёхэтажный дом в Московской области с реставрированной мебелью ХIX–XX веков
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Студия интерьеров «Дизайн-Холл» Офис интерьерной студии с домашней обстановкой, диванами, сделанными на заказ, и яркими деталями
Студия интерьеров «Дизайн-Холл» Офис интерьерной студии с домашней обстановкой, диванами, сделанными на заказ, и яркими деталями
Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью Хостел Unity Bay в морском стиле на месте бывшего офиса
Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью Хостел Unity Bay в морском стиле на месте бывшего офиса
Девятикомнатный дом в дореволюционном стиле Дом переводчицы Елены Шевченко в одном из самых известных стародачных мест Подмосковья
Девятикомнатный дом в дореволюционном стиле Дом переводчицы Елены Шевченко в одном из самых известных стародачных мест Подмосковья
Мастерская в башне на Пяти углах Мастерская художника Сергея Семкина в башне на Пяти углах — с круглыми окнами, необычной планировкой и предметами мебели, сколоченными из строительных лесов
Мастерская в башне на Пяти углах Мастерская художника Сергея Семкина в башне на Пяти углах — с круглыми окнами, необычной планировкой и предметами мебели, сколоченными из строительных лесов
Дача профессора Сергея Капицы Старинный дом с зимним садом на территории кооператива «РАНиС»
Дача профессора Сергея Капицы Старинный дом с зимним садом на территории кооператива «РАНиС»
Офис IT-компании в бывшей коммуналке Офис компании-разработчика мобильных приложений с яркой графикой на стенах, тренажёрным залом и исторической лепниной
Офис IT-компании в бывшей коммуналке Офис компании-разработчика мобильных приложений с яркой графикой на стенах, тренажёрным залом и исторической лепниной
Офис дизайн-бюро «Щука» с усами на стенах Живой интерьер на территории Artplay с большими окнами и сухими цветами
Офис дизайн-бюро «Щука» с усами на стенах Живой интерьер на территории Artplay с большими окнами и сухими цветами
Simple Hostel Simple Hostel на Невском проспекте со светлыми комнатами, восстановленной кирпичной кладкой и простой яркой мебелью
Simple Hostel Simple Hostel на Невском проспекте со светлыми комнатами, восстановленной кирпичной кладкой и простой яркой мебелью
Офис illan communications Офис рекламного агентства illan communications с бетонной стойкой ресепшен, весящей под тонну, яркими стенами и мебелью по собственным эскизам
Офис illan communications Офис рекламного агентства illan communications с бетонной стойкой ресепшен, весящей под тонну, яркими стенами и мебелью по собственным эскизам
Офис бюро Archido в мансарде Офис студии Archido в мансарде на Некрасова — с брутальной отделкой стен, мебелью из сосны и небольшой библиотекой