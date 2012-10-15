Выходные в городе: 19−21 октября Планы на выходные от The Village: новый павильон «Гаража» в парке Горького, арт-фестиваль в «Музеоне», день Баварии в саду «Эрмитаж», кинофестиваль 2 in 1, Неделя моды, несколько выставок и вечеринок.