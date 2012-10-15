Weekend
Выходные в городе: 19−21 октябряПланы на выходные от The Village: новый павильон «Гаража» в парке Горького, арт-фестиваль в «Музеоне», день Баварии в саду «Эрмитаж», кинофестиваль 2 in 1, Неделя моды, несколько выставок и вечеринок.
Weekend
Выходные в городе: 19−21 октября Планы на выходные от The Village: новый павильон «Гаража» в парке Горького, арт-фестиваль в «Музеоне», день Баварии в саду «Эрмитаж», кинофестиваль 2 in 1, Неделя моды, несколько выставок и вечеринок.
События недели
События недели: Неделя моды, кинофестиваль 2-in-1 и выставка ЛагерфельдаДайджест городских событий этой недели: фестиваль «АРТСтрелка», выставка истории архитектуры парка Горького и ещё пять мероприятий из календаря The Village.
События недели