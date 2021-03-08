События недели

Самые важные и интересные события в Грузии в конце марта Благотворительный маркет в Secret Place и концерт Kedr Livanskiy
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В Тбилиси пришла весна. Собрали лучшие события начала марта Акустический панк-вечер и лекция о немецкой эмиграции
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Что делать в Белграде в конце февраля? Послушать «Касту» и сходить на благотворительный аукцион
Что делать в Москве и Питере в декабре? Сходить на репетицию оркестра «Антон тут рядом» и закупиться подарками
Что делать в Москве и Питере в декабре? Сходить на репетицию оркестра «Антон тут рядом» и закупиться подарками
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Что делать в Алматы и Астане? Выпуск № 1, ноябрь Танцевать под хаус из Сеула и смотреть уйгурских художников
Что делать в Алматы и Астане? Выпуск № 1, ноябрь Танцевать под хаус из Сеула и смотреть уйгурских художников
Что делать в Белграде? Выпуск № 3, ноябрь Сходить на Popoff Kitchen и изучать югославский авангард
Что делать в Белграде? Выпуск № 3, ноябрь Сходить на Popoff Kitchen и изучать югославский авангард
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