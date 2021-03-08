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Самые важные и интересные события в Грузии в конце марта
Самые важные и интересные события в Грузии в конце марта Благотворительный маркет в Secret Place и концерт Kedr Livanskiy
Самые важные и интересные события в Грузии в конце марта
Расписание

Самые важные и интересные события в Грузии в конце марта
Благотворительный маркет в Secret Place и концерт Kedr Livanskiy

Чем заняться в Москве и Питере в конце марта?
Чем заняться в Москве и Питере в конце марта? «400 ударов» в «Авроре» и спектакль инклюзивного кружка в «ГЭС-2»
Чем заняться в Москве и Питере в конце марта?
Расписание

Чем заняться в Москве и Питере в конце марта?
«400 ударов» в «Авроре» и спектакль инклюзивного кружка в «ГЭС-2»

В Тбилиси пришла весна. Собрали лучшие события начала марта
В Тбилиси пришла весна. Собрали лучшие события начала марта Акустический панк-вечер и лекция о немецкой эмиграции
В Тбилиси пришла весна. Собрали лучшие события начала марта
События недели

В Тбилиси пришла весна. Собрали лучшие события начала марта
Акустический панк-вечер и лекция о немецкой эмиграции

Что делать в Белграде в конце февраля?
Что делать в Белграде в конце февраля? Послушать «Касту» и сходить на благотворительный аукцион
Что делать в Белграде в конце февраля?
Расписание

Что делать в Белграде в конце февраля?
Послушать «Касту» и сходить на благотворительный аукцион

Чем заняться в Тбилиси в январе?
Чем заняться в Тбилиси в январе? Маршировать против войны и изучать коррупцию
Чем заняться в Тбилиси в январе?
Расписание

Чем заняться в Тбилиси в январе?
Маршировать против войны и изучать коррупцию

Что делать в Москве и Питере в декабре?
Что делать в Москве и Питере в декабре? Сходить на репетицию оркестра «Антон тут рядом» и закупиться подарками
Что делать в Москве и Питере в декабре?
Расписание

Что делать в Москве и Питере в декабре?
Сходить на репетицию оркестра «Антон тут рядом» и закупиться подарками

Чем заняться в Москве и Питере в конце ноября?
Чем заняться в Москве и Питере в конце ноября? Собирать вещи для бездомных и танцевать в шалаше
Чем заняться в Москве и Питере в конце ноября?
Расписание

Чем заняться в Москве и Питере в конце ноября?
Собирать вещи для бездомных и танцевать в шалаше

Что делать в Тбилиси? Выпуск № 4, конец ноября
Что делать в Тбилиси? Выпуск № 4, конец ноября Сходить на выездную сессию киевского Closer и выпить с грузинским писателем
Что делать в Тбилиси? Выпуск № 4, конец ноября
Расписание

Что делать в Тбилиси? Выпуск № 4, конец ноября
Сходить на выездную сессию киевского Closer и выпить с грузинским писателем

Что делать в Ереване? Выпуск № 4, ноябрь
Что делать в Ереване? Выпуск № 4, ноябрь Слушать Гречку и ходить в секонд-хенды
Что делать в Ереване? Выпуск № 4, ноябрь
Расписание

Что делать в Ереване? Выпуск № 4, ноябрь
Слушать Гречку и ходить в секонд-хенды

Что делать в Алматы и Астане? Выпуск № 1, ноябрь
Что делать в Алматы и Астане? Выпуск № 1, ноябрь Танцевать под хаус из Сеула и смотреть уйгурских художников
Что делать в Алматы и Астане? Выпуск № 1, ноябрь
Расписание

Что делать в Алматы и Астане? Выпуск № 1, ноябрь
Танцевать под хаус из Сеула и смотреть уйгурских художников

Что делать в Белграде? Выпуск № 3, ноябрь
Что делать в Белграде? Выпуск № 3, ноябрь Сходить на Popoff Kitchen и изучать югославский авангард
Что делать в Белграде? Выпуск № 3, ноябрь
Расписание

Что делать в Белграде? Выпуск № 3, ноябрь
Сходить на Popoff Kitchen и изучать югославский авангард

Что делать в Тбилиси? Выпуск № 3, начало ноября
Что делать в Тбилиси? Выпуск № 3, начало ноября Смотреть удмуртское кино и слушать «Хадн дадн»
Что делать в Тбилиси? Выпуск № 3, начало ноября
Расписание

Что делать в Тбилиси? Выпуск № 3, начало ноября
Смотреть удмуртское кино и слушать «Хадн дадн»

«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши
«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши Как провести последнюю неделю февраля
«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши
События недели

«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши
Как провести последнюю неделю февраля

Чем заняться на неделе? Варианты на каждый день
Чем заняться на неделе? Варианты на каждый день Чемпионат по хинкали, медитация в МАММ и блошиный рынок
Чем заняться на неделе? Варианты на каждый день
События недели

Чем заняться на неделе? Варианты на каждый день
Чемпионат по хинкали, медитация в МАММ и блошиный рынок

Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день
Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день Фестиваль пельменей, ретроспектива азербайджанского кино и день рождения Мейерхольда
Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день
События недели

Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день
Фестиваль пельменей, ретроспектива азербайджанского кино и день рождения Мейерхольда

Как провести первую неделю февраля в Москве?
Как провести первую неделю февраля в Москве? Немой фильм с оркестром и мастер-класс по рисованию вином
Как провести первую неделю февраля в Москве?
События недели

Как провести первую неделю февраля в Москве?
Немой фильм с оркестром и мастер-класс по рисованию вином

Чем заняться в Москве в последнюю неделю января?
Чем заняться в Москве в последнюю неделю января? Арт-терапия, уик-энд Дэвида Линча и дегустация австрийских вин
Чем заняться в Москве в последнюю неделю января?
События недели

Чем заняться в Москве в последнюю неделю января?
Арт-терапия, уик-энд Дэвида Линча и дегустация австрийских вин

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
События недели

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников «Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
События недели

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки

Чем заняться в последнюю неделю 2021 года
Чем заняться в последнюю неделю 2021 года
Чем заняться в последнюю неделю 2021 года
События недели

Чем заняться в последнюю неделю 2021 года

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве ВЭУ, кафе «Снежок» и концерт Антохи МС
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
События недели

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
ВЭУ, кафе «Снежок» и концерт Антохи МС

Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты
Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты Спектакли, выставки и концерты
Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты
События недели

Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты
Спектакли, выставки и концерты

Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря?
Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря? Концерт Sons Of Kemet, закрытие Non/fiction и фестиваль мультфильмов
Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря?
События недели

Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря?
Концерт Sons Of Kemet, закрытие Non/fiction и фестиваль мультфильмов

Как провести первую неделю зимы в Москве
Как провести первую неделю зимы в Москве День рождения Powerhouse, фестиваль японского кино и Boiler Room
Как провести первую неделю зимы в Москве
События недели

Как провести первую неделю зимы в Москве
День рождения Powerhouse, фестиваль японского кино и Boiler Room

Чем заняться в Москве на этой неделе
Чем заняться в Москве на этой неделе
Чем заняться в Москве на этой неделе
События недели

Чем заняться в Москве на этой неделе

Чем заняться в Москве на этой неделе
Чем заняться в Москве на этой неделе Кинопоказы, концерты, вечеринки, маркеты и выставки
Чем заняться в Москве на этой неделе
События недели

Чем заняться в Москве на этой неделе
Кинопоказы, концерты, вечеринки, маркеты и выставки

Чем заняться в Москве после локдауна?
Чем заняться в Москве после локдауна? Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий
Чем заняться в Москве после локдауна?
События недели

Чем заняться в Москве после локдауна?
Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий

Чем заняться в Москве во время локдауна?
Чем заняться в Москве во время локдауна? Онлайн-лекции, небольшие выставки и камерные спектакли
Чем заняться в Москве во время локдауна?
События недели

Чем заняться в Москве во время локдауна?
Онлайн-лекции, небольшие выставки и камерные спектакли

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть? Спектакли, выставки и онлайн-фестивали
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
События недели

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Спектакли, выставки и онлайн-фестивали

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели Концерт Ветлицкой, фестиваль короткометражек и лекция о свободе
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели
События недели

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели
Концерт Ветлицкой, фестиваль короткометражек и лекция о свободе

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве Винтажные маркеты, Beat Weekend и немое кино с оркестром
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
События недели

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Винтажные маркеты, Beat Weekend и немое кино с оркестром

Десятки событий этой недели в Москве
Десятки событий этой недели в Москве
Десятки событий этой недели в Москве
События недели

Десятки событий этой недели в Москве

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю? Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
События недели

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события Ресторанный фестиваль, спектакль-рейв и девичник в «Доме культур»
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
События недели

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Ресторанный фестиваль, спектакль-рейв и девичник в «Доме культур»

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве «Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов
Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
События недели

Что делать, куда идти? Рассказываем про самые интересные события недели в Москве
«Супер секси секонд», рейв-медитация и еще 30 ивентов

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события Открытие сезона в МАММ, Рикардо Вильялобос в Mutabor и аукцион «Шар и крест»
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
События недели

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Открытие сезона в МАММ, Рикардо Вильялобос в Mutabor и аукцион «Шар и крест»

Встречаем осень: Как провести первую неделю сентября в Москве?
Встречаем осень: Как провести первую неделю сентября в Москве? Sadwave Fest, блошиный рынок и велоквест на «Стрелке»
Встречаем осень: Как провести первую неделю сентября в Москве?
События недели

Встречаем осень: Как провести первую неделю сентября в Москве?
Sadwave Fest, блошиный рынок и велоквест на «Стрелке»

Как провести последнюю неделю лета в Москве?
Как провести последнюю неделю лета в Москве? Фестиваль стендапа, вечеринка с «Новой газетой» и йога в «Мутаборе»
Как провести последнюю неделю лета в Москве?
События недели

Как провести последнюю неделю лета в Москве?
Фестиваль стендапа, вечеринка с «Новой газетой» и йога в «Мутаборе»

Куда пойти в Москве на этой неделе: Собрали лучшие ивенты
Куда пойти в Москве на этой неделе: Собрали лучшие ивенты Ночь Вонга Кар-Вая, день рождения Rule Taproom и фестиваль керамики
Куда пойти в Москве на этой неделе: Собрали лучшие ивенты
События недели

Куда пойти в Москве на этой неделе: Собрали лучшие ивенты
Ночь Вонга Кар-Вая, день рождения Rule Taproom и фестиваль керамики

«Аннетт», барочная музыка и экспериментальное кино
«Аннетт», барочная музыка и экспериментальное кино Самые интересные события в городе
«Аннетт», барочная музыка и экспериментальное кино
События недели

«Аннетт», барочная музыка и экспериментальное кино
Самые интересные события в городе

Первая неделя августа: Куда пойти и чем заняться
Первая неделя августа: Куда пойти и чем заняться Ретроспектива Мамонова, йога в Mutabor, а также концерты и спектакли
Первая неделя августа: Куда пойти и чем заняться
События недели

Первая неделя августа: Куда пойти и чем заняться
Ретроспектива Мамонова, йога в Mutabor, а также концерты и спектакли

Как провести последнюю неделю июля в Москве
Как провести последнюю неделю июля в Москве 30 главных событий: концерты, спектакли и кинопоказы
Как провести последнюю неделю июля в Москве
События недели

Как провести последнюю неделю июля в Москве
30 главных событий: концерты, спектакли и кинопоказы

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события Экскурсии, «Велолето на „Стрелке“», фестиваль женственности и еще десяток мероприятий
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
События недели

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Экскурсии, «Велолето на „Стрелке“», фестиваль женственности и еще десяток мероприятий

Фестиваль премьер театра «Практика», слет музыкального андеграунда в пионерлагере и новый сезон в МАММ
Фестиваль премьер театра «Практика», слет музыкального андеграунда в пионерлагере и новый сезон в МАММ События в Москве с 12 по 18 июля
Фестиваль премьер театра «Практика», слет музыкального андеграунда в пионерлагере и новый сезон в МАММ
События недели

Фестиваль премьер театра «Практика», слет музыкального андеграунда в пионерлагере и новый сезон в МАММ
События в Москве с 12 по 18 июля

Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам
Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам События недели с 5 по 11 июля
Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам
События недели

Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам
События недели с 5 по 11 июля

29 событий недели
29 событий недели Вышивка 83-летней художницы из инстаграма, Мамышев-Монро и первый фестиваль цифрового паблик-арта
29 событий недели
События недели

29 событий недели
Вышивка 83-летней художницы из инстаграма, Мамышев-Монро и первый фестиваль цифрового паблик-арта

26 событий недели
26 событий недели Спектакль про 90-е и постановка в темноте, винтажный маркет и выставка хай-тек-арта в Новой Третьяковке
26 событий недели
События недели

26 событий недели
Спектакль про 90-е и постановка в темноте, винтажный маркет и выставка хай-тек-арта в Новой Третьяковке

Нерабочая неделя в Москве: куда сходить
Нерабочая неделя в Москве: куда сходить 25 событий — от дегустации веганского вина до выставки нарядов для походов в ад
Нерабочая неделя в Москве: куда сходить
События

Нерабочая неделя в Москве: куда сходить
25 событий — от дегустации веганского вина до выставки нарядов для походов в ад

Вторая неделя лета: Десятки классных событий в Москве
Вторая неделя лета: Десятки классных событий в Москве «Пика-Пика», Beat Film Festival и открытие двора в Powerhouse
Вторая неделя лета: Десятки классных событий в Москве
События недели

Вторая неделя лета: Десятки классных событий в Москве
«Пика-Пика», Beat Film Festival и открытие двора в Powerhouse

Как провести первую неделю лета в Москве
Как провести первую неделю лета в Москве Beat Film Festival, день рождения «Ровесника» и десятки других событий
Как провести первую неделю лета в Москве
События недели

Как провести первую неделю лета в Москве
Beat Film Festival, день рождения «Ровесника» и десятки других событий

Провожаем весну: Как провести последнюю неделю мая
Провожаем весну: Как провести последнюю неделю мая Открытие веранды в Powerhouse, Курентзис в «Зарядье» и Фешин в Третьяковке
Провожаем весну: Как провести последнюю неделю мая
События недели

Провожаем весну: Как провести последнюю неделю мая
Открытие веранды в Powerhouse, Курентзис в «Зарядье» и Фешин в Третьяковке

Куда пойти на этой неделе: Десятки классных событий в Москве
Куда пойти на этой неделе: Десятки классных событий в Москве Концерты, спектакли, лекции и городские экскурсии
Куда пойти на этой неделе: Десятки классных событий в Москве
События недели

Куда пойти на этой неделе: Десятки классных событий в Москве
Концерты, спектакли, лекции и городские экскурсии

Приходим в себя после майских: Как провести неделю
Приходим в себя после майских: Как провести неделю Лучшие концерты, выставки и кинопоказы в Москве
Приходим в себя после майских: Как провести неделю
События недели

Приходим в себя после майских: Как провести неделю
Лучшие концерты, выставки и кинопоказы в Москве

Встречаем май: Десятки классных событий в Москве
Встречаем май: Десятки классных событий в Москве Большой концерт «Хадн дадн», спектакль «Страх и отвращение в Москве» и новый сезон в МАММ
Встречаем май: Десятки классных событий в Москве
События недели

Встречаем май: Десятки классных событий в Москве
Большой концерт «Хадн дадн», спектакль «Страх и отвращение в Москве» и новый сезон в МАММ

«Русская смерть», Сироткин, оскаровские фильмы и другие планы на эту неделю
«Русская смерть», Сироткин, оскаровские фильмы и другие планы на эту неделю
«Русская смерть», Сироткин, оскаровские фильмы и другие планы на эту неделю
События недели

«Русская смерть», Сироткин, оскаровские фильмы и другие планы на эту неделю

Спектакль о сталкинге, День космонавтики в рюмочной и арт-аукцион
Спектакль о сталкинге, День космонавтики в рюмочной и арт-аукцион Планируем, куда отправиться на этой неделе
Спектакль о сталкинге, День космонавтики в рюмочной и арт-аукцион
События недели

Спектакль о сталкинге, День космонавтики в рюмочной и арт-аукцион
Планируем, куда отправиться на этой неделе

Куда пойти на этой неделе: Подборка классных событий в Москве
Куда пойти на этой неделе: Подборка классных событий в Москве Аукцион в поддержку политзаключенных, «Гунда» и 6 лет System 108
Куда пойти на этой неделе: Подборка классных событий в Москве
События недели

Куда пойти на этой неделе: Подборка классных событий в Москве
Аукцион в поддержку политзаключенных, «Гунда» и 6 лет System 108

Куда пойти на этой неделе: Десятки классных событий в Москве
Куда пойти на этой неделе: Десятки классных событий в Москве Ретроспектива Альмодовара, фестиваль керамики и распродажа в секонде
Куда пойти на этой неделе: Десятки классных событий в Москве
События недели

Куда пойти на этой неделе: Десятки классных событий в Москве
Ретроспектива Альмодовара, фестиваль керамики и распродажа в секонде

Главные события недели с 22 по 28 марта
Главные события недели с 22 по 28 марта Концерты, лекции, выставки и спектакли
Главные события недели с 22 по 28 марта
События недели

Главные события недели с 22 по 28 марта
Концерты, лекции, выставки и спектакли

Чем заняться на этой неделе? Десятки классных событий в Москве
Чем заняться на этой неделе? Десятки классных событий в Москве Уроки самообороны, новое финское кино и 8 Марта
Чем заняться на этой неделе? Десятки классных событий в Москве
События недели

Чем заняться на этой неделе? Десятки классных событий в Москве
Уроки самообороны, новое финское кино и 8 Марта

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