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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Генпрокурор Чайка — об успешном бизнесе своих сыновей

По его словам, «и младший, и старший» сыновья добились всего «собственным трудом»

Генпрокурор Чайка — об успешном бизнесе своих сыновей

Из Росреестра пропали зашифрованные имена сыновей Чайки

Ранее ФБК обнаружил, что Росреестр закодировал имена сыновей генпрокурора, превратив Артёма Чайку в ЛСДУ3, а Игоря Чайку — в ЙФЯУ9.

Из Росреестра пропали зашифрованные имена сыновей Чайки

Росреестр переименовал сыновей Чайки в ЛСДУ3 и ЙФЯУ9

Росреестр внёс изменения в информацию о недвижимости родственников генпрокурора

Росреестр переименовал сыновей Чайки в ЛСДУ3 и ЙФЯУ9

Прокуратура Швейцарии проверила Артёма Чайку по просьбе ФБК

В действиях сына генпрокурора России нарушений не нашли

Прокуратура Швейцарии проверила Артёма Чайку по просьбе ФБК

Сын прокурора Чайки отвечает на вопросы о своём бизнесе с Цапками

Запись разговора сделала представитель «Открытой России», летевшая одним рейсом с Чайкой-младшим

Сын прокурора Чайки отвечает на вопросы о своём бизнесе с Цапками