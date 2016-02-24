Генпрокурор Чайка — об успешном бизнесе своих сыновей
По его словам, «и младший, и старший» сыновья добились всего «собственным трудом»
Из Росреестра пропали зашифрованные имена сыновей Чайки
Ранее ФБК обнаружил, что Росреестр закодировал имена сыновей генпрокурора, превратив Артёма Чайку в ЛСДУ3, а Игоря Чайку — в ЙФЯУ9.
Росреестр переименовал сыновей Чайки в ЛСДУ3 и ЙФЯУ9
Росреестр внёс изменения в информацию о недвижимости родственников генпрокурора
Прокуратура Швейцарии проверила Артёма Чайку по просьбе ФБК
В действиях сына генпрокурора России нарушений не нашли
Сын прокурора Чайки отвечает на вопросы о своём бизнесе с Цапками
Запись разговора сделала представитель «Открытой России», летевшая одним рейсом с Чайкой-младшим