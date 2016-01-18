вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Генпрокурор Чайка — об успешном бизнесе своих сыновей

По его словам, «и младший, и старший» сыновья добились всего «собственным трудом»

0
Новости

Генпрокурор Чайка — об успешном бизнесе своих сыновей По его словам, «и младший, и старший» сыновья добились всего «собственным трудом»

Ситуация

Из Росреестра пропали зашифрованные имена сыновей Чайки

Ранее ФБК обнаружил, что Росреестр закодировал имена сыновей генпрокурора, превратив Артёма Чайку в ЛСДУ3, а Игоря Чайку — в ЙФЯУ9.

0
Ситуация

Из Росреестра пропали зашифрованные имена сыновей Чайки Ранее ФБК обнаружил, что Росреестр закодировал имена сыновей генпрокурора, превратив Артёма Чайку в ЛСДУ3, а Игоря Чайку — в ЙФЯУ9.

Ситуация

Росреестр переименовал сыновей Чайки в ЛСДУ3 и ЙФЯУ9

Росреестр внёс изменения в информацию о недвижимости родственников генпрокурора

2
Ситуация

Росреестр переименовал сыновей Чайки в ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 Росреестр внёс изменения в информацию о недвижимости родственников генпрокурора

Ситуация

Сын прокурора Чайки отвечает на вопросы о своём бизнесе с Цапками

Запись разговора сделала представитель «Открытой России», летевшая одним рейсом с Чайкой-младшим

0
Ситуация

Сын прокурора Чайки отвечает на вопросы о своём бизнесе с Цапками Запись разговора сделала представитель «Открытой России», летевшая одним рейсом с Чайкой-младшим

Город

О расследовании ФБК о генпрокуроре Чайке напомнили акцией на Дворцовой площади

Акция длилась около часа и завершилась без задержаний

0
Город

О расследовании ФБК о генпрокуроре Чайке напомнили акцией на Дворцовой площади Акция длилась около часа и завершилась без задержаний