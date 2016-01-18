Новости
Генпрокурор Чайка — об успешном бизнесе своих сыновей
По его словам, «и младший, и старший» сыновья добились всего «собственным трудом»
Новости
Генпрокурор Чайка — об успешном бизнесе своих сыновей По его словам, «и младший, и старший» сыновья добились всего «собственным трудом»
Ситуация
Из Росреестра пропали зашифрованные имена сыновей Чайки
Ранее ФБК обнаружил, что Росреестр закодировал имена сыновей генпрокурора, превратив Артёма Чайку в ЛСДУ3, а Игоря Чайку — в ЙФЯУ9.
Ситуация
Из Росреестра пропали зашифрованные имена сыновей Чайки Ранее ФБК обнаружил, что Росреестр закодировал имена сыновей генпрокурора, превратив Артёма Чайку в ЛСДУ3, а Игоря Чайку — в ЙФЯУ9.
Ситуация
Росреестр переименовал сыновей Чайки в ЛСДУ3 и ЙФЯУ9
Росреестр внёс изменения в информацию о недвижимости родственников генпрокурора
Ситуация
Росреестр переименовал сыновей Чайки в ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 Росреестр внёс изменения в информацию о недвижимости родственников генпрокурора
Ситуация
Сын прокурора Чайки отвечает на вопросы о своём бизнесе с Цапками
Запись разговора сделала представитель «Открытой России», летевшая одним рейсом с Чайкой-младшим
Ситуация
Сын прокурора Чайки отвечает на вопросы о своём бизнесе с Цапками Запись разговора сделала представитель «Открытой России», летевшая одним рейсом с Чайкой-младшим
Город
О расследовании ФБК о генпрокуроре Чайке напомнили акцией на Дворцовой площади
Акция длилась около часа и завершилась без задержаний
Город