Недвижимость
Жильцов сносимых домов могут переселить в квартиры на вторичном рынке
Причина — многие регионы не могут строить новое жилье в нужных объемах
Недвижимость
Жильцов сносимых домов могут переселить в квартиры на вторичном рынке Причина — многие регионы не могут строить новое жилье в нужных объемах
Ситуация
Прокуратура Москвы проверит высказывания Божены Рынски по поводу крушения Ту-154
Запрос отправил член ОП Артем Кирьянов
Ситуация
Прокуратура Москвы проверит высказывания Божены Рынски по поводу крушения Ту-154 Запрос отправил член ОП Артем Кирьянов
Ситуация
Налоговую попросили проверить «Новую газету» после расследования об офшорах
Издание просят проверить на уплату налогов деньгами с зарубежных грантов и обналичивание денег при проведении журналистских расследований
Ситуация