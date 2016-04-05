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Недвижимость

Жильцов сносимых домов могут переселить в квартиры на вторичном рынке

Причина — многие регионы не могут строить новое жилье в нужных объемах

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Жильцов сносимых домов могут переселить в квартиры на вторичном рынке
Недвижимость

Жильцов сносимых домов могут переселить в квартиры на вторичном рынке Причина — многие регионы не могут строить новое жилье в нужных объемах

Ситуация

Прокуратура Москвы проверит высказывания Божены Рынски по поводу крушения Ту-154

Запрос отправил член ОП Артем Кирьянов

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Ситуация

Прокуратура Москвы проверит высказывания Божены Рынски по поводу крушения Ту-154 Запрос отправил член ОП Артем Кирьянов

Ситуация

Налоговую попросили проверить «Новую газету» после расследования об офшорах

Издание просят проверить на уплату налогов деньгами с зарубежных грантов и обналичивание денег при проведении журналистских расследований

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Ситуация

Налоговую попросили проверить «Новую газету» после расследования об офшорах Издание просят проверить на уплату налогов деньгами с зарубежных грантов и обналичивание денег при проведении журналистских расследований