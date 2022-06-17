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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Рейтинг: В каких городах России сильнее всего подорожало жилье

Рейтинг: В каких городах России сильнее всего подорожало жилье

ЖК «Алые паруса»: Как один из главных символов Москвы 2000-х возненавидели его жители
ЖК «Алые паруса»: Как один из главных символов Москвы 2000-х возненавидели его жители
ЖК «Алые паруса»: Как один из главных символов Москвы 2000-х возненавидели его жители

ЖК «Алые паруса»: Как один из главных символов Москвы 2000-х возненавидели его жители

Расследование: Глава ВТБ владеет недвижимостью на 130 миллионов долларов

Расследование: Глава ВТБ владеет недвижимостью на 130 миллионов долларов

Черногория стала замораживать недвижимость россиян

Черногория стала замораживать недвижимость россиян

На Таганке хотят снести необычные гаражи 50-х годов
На Таганке хотят снести необычные гаражи 50-х годов Почему это уникальная постройка и что делают местные жители, чтобы ее спасти
На Таганке хотят снести необычные гаражи 50-х годов

На Таганке хотят снести необычные гаражи 50-х годов
Почему это уникальная постройка и что делают местные жители, чтобы ее спасти

Спрос на жилье в столице упал до 60 %
17 июня 2022

Спрос на жилье в столице упал до 60 %

Предложение элитного жилья в Москве достигло минимума с 2014 года
12 апреля 2022

Предложение элитного жилья в Москве достигло минимума с 2014 года

Достроят ли проекты ушедших из России после начала «спецоперации» звездных архитекторов?
Достроят ли проекты ушедших из России после начала «спецоперации» звездных архитекторов? Спойлер: да
Достроят ли проекты ушедших из России после начала «спецоперации» звездных архитекторов?

Достроят ли проекты ушедших из России после начала «спецоперации» звездных архитекторов?
Спойлер: да

На «Циане» есть квартиры с «бабушкиным ремонтом»
На «Циане» есть квартиры с «бабушкиным ремонтом» Можно ли назвать эту опцию оскорбительной и почему далеко не все ее выбирают?
На «Циане» есть квартиры с «бабушкиным ремонтом»

На «Циане» есть квартиры с «бабушкиным ремонтом»
Можно ли назвать эту опцию оскорбительной и почему далеко не все ее выбирают?

Рейтинг
20 января 2022

Самые дорогие квартиры Москвы

Где жить в Москве на острове
Промо
Где жить в Москве на острове Новый квартал вдали от шума и в 100 метрах от воды
Где жить в Москве на острове
Промо

Где жить в Москве на острове
Новый квартал вдали от шума и в 100 метрах от воды

Жить, работать и отдыхать
Промо
Жить, работать и отдыхать Как создатели комплекса Lunar сочетают концепцию work-life balance в одном пространстве
Жить, работать и отдыхать
Промо

Жить, работать и отдыхать
Как создатели комплекса Lunar сочетают концепцию work-life balance в одном пространстве

Как поселиться в компании единомышленников, сделать квартиру инстаграмной или стать соседом Путина
Как поселиться в компании единомышленников, сделать квартиру инстаграмной или стать соседом Путина Собрали наши лучшие тексты про жилье в Москве
Как поселиться в компании единомышленников, сделать квартиру инстаграмной или стать соседом Путина

Как поселиться в компании единомышленников, сделать квартиру инстаграмной или стать соседом Путина
Собрали наши лучшие тексты про жилье в Москве

«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»

«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»

«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»

«Это Маша, она выросла на кладбище»: Как устроена жизнь в доме из мема про «тихих соседей»

30 лет «золотого треугольника»: Как изменился район Петербурга с самой статусной недвижимостью

30 лет «золотого треугольника»: Как изменился район Петербурга с самой статусной недвижимостью

30 лет «золотого треугольника»: Как изменился район Петербурга с самой статусной недвижимостью

30 лет «золотого треугольника»: Как изменился район Петербурга с самой статусной недвижимостью

«Я живу в ЖК „Пресня Сити“»

«Я живу в ЖК „Пресня Сити“»

«Я живу в ЖК „Пресня Сити“»

«Я живу в ЖК „Пресня Сити“»

Низкие цены на жилье и соседство с Таганкой: 10 причин присмотреться к Нижегородскому району
Промо
Низкие цены на жилье и соседство с Таганкой: 10 причин присмотреться к Нижегородскому району
Низкие цены на жилье и соседство с Таганкой: 10 причин присмотреться к Нижегородскому району
Промо

Низкие цены на жилье и соседство с Таганкой: 10 причин присмотреться к Нижегородскому району

Самый интеллигентный поселок России: Как живет Комарово

Самый интеллигентный поселок России: Как живет КомаровоЗолотая земля Лосиного болота

Самый интеллигентный поселок России: Как живет Комарово

Самый интеллигентный поселок России: Как живет Комарово Золотая земля Лосиного болота

Как стать соседом Путина и Собянина: Сколько стоят квартиры в предполагаемых домах чиновников
Как стать соседом Путина и Собянина: Сколько стоят квартиры в предполагаемых домах чиновников
Как стать соседом Путина и Собянина: Сколько стоят квартиры в предполагаемых домах чиновников

Как стать соседом Путина и Собянина: Сколько стоят квартиры в предполагаемых домах чиновников

Рейтинг
12 июля 2021

Города, где вырос спрос на вторичное жилье

Камерная атмосфера и самостоятельная инфраструктура: «Донстрой» открыл продажи квартир в новом квартале «Остров»
ПРОМО
4 июня 2021

Камерная атмосфера и самостоятельная инфраструктура: «Донстрой» открыл продажи квартир в новом квартале «Остров»

Брошенные Камушки: Как живет микрорайон-резервация рядом с небоскребами «Сити»

Брошенные Камушки: Как живет микрорайон-резервация рядом с небоскребами «Сити»

Брошенные Камушки: Как живет микрорайон-резервация рядом с небоскребами «Сити»

Брошенные Камушки: Как живет микрорайон-резервация рядом с небоскребами «Сити»

12 марта 2021

«2ГИС» добавил на карты объявления о продаже и аренде квартир от нескольких сервисов поиска жилья

Жить по-другому: Почему формат коливингов становится все популярнее
Промо
Жить по-другому: Почему формат коливингов становится все популярнее И как в Москве реализуют эту концепцию
Жить по-другому: Почему формат коливингов становится все популярнее
Промо

Жить по-другому: Почему формат коливингов становится все популярнее
И как в Москве реализуют эту концепцию

Сколько стоит жизнь в легендарном доме
Сколько стоит жизнь в легендарном доме Сравнили цены на квартиры в самых известных зданиях Москвы
Сколько стоит жизнь в легендарном доме

Сколько стоит жизнь в легендарном доме
Сравнили цены на квартиры в самых известных зданиях Москвы

Новое в старинном районе Лефортово
Промо
Новое в старинном районе Лефортово Квартал «Символ» с концепцией «города в городе» и парком с висячими садами
Новое в старинном районе Лефортово
Промо

Новое в старинном районе Лефортово
Квартал «Символ» с концепцией «города в городе» и парком с висячими садами

Новый российский город Доброград
Промо
Новый российский город Доброград Как его строят и как здесь будут жить
Новый российский город Доброград
Промо

Новый российский город Доброград
Как его строят и как здесь будут жить

«У меня шесть квартир и семь участков — я их перепродаю»
«У меня шесть квартир и семь участков — я их перепродаю» История предпринимателя, который сдавал в аренду кальяны, а потом занялся недвижимостью
«У меня шесть квартир и семь участков — я их перепродаю»

«У меня шесть квартир и семь участков — я их перепродаю»
История предпринимателя, который сдавал в аренду кальяны, а потом занялся недвижимостью

Жильцы коливинга для миллениалов

Жильцы коливинга для миллениалов

Жильцы коливинга для миллениалов

Жильцы коливинга для миллениалов

Как петербурженка запустила услугу по экологичному разбору квартир от хлама
Как петербурженка запустила услугу по экологичному разбору квартир от хлама
Как петербурженка запустила услугу по экологичному разбору квартир от хлама

Как петербурженка запустила услугу по экологичному разбору квартир от хлама

Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье И делятся своими финансовыми лайфхаками
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье

Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
И делятся своими финансовыми лайфхаками

Space 1 откроет гибкие офисы в «Москва-Сити»
18 августа 2020

Space 1 откроет гибкие офисы в «Москва-Сити»

WeWork ищет франчайзи для своих московских офисов
17 августа 2020

WeWork ищет франчайзи для своих московских офисов

11 августа 2020

«Ведомости»: Рядом с Кремлем откроется первый в России отель Rosewood

Сын главы «Руси сидящей» Романовой подал на нее в суд. Он обвинил мать в махинациях с его квартирой

Сама Романова считает, что это была ее квартира

Сын главы «Руси сидящей» Романовой подал на нее в суд. Он обвинил мать в махинациях с его квартирой

Монахиню московского монастыря обязали продать свой Mercedes-Benz (обновлено)

Патриарх Кирилл призвал священнослужителей не пользоваться роскошными автомобилями

Монахиню московского монастыря обязали продать свой Mercedes-Benz (обновлено)

Самые дорогие квартиры для аренды в Москве

С винными погребами и личными террасами

Самые дорогие квартиры для аренды в Москве

За последние годы Россия построила больше всего жилья среди европейских стран

Но обеспеченность россиян жильем все еще не очень

За последние годы Россия построила больше всего жилья среди европейских стран

В Москве завершилась реставрация дома Наркомфина. Вот как теперь выглядит памятник конструктивизма

Из ветхой коммуналки в люксовый отель

В Москве завершилась реставрация дома Наркомфина. Вот как теперь выглядит памятник конструктивизма

Из-за пандемии Москва опустилась в конец рейтинга городов по росту цен на жилье

Санкт-Петербург держится в первой десятке

Из-за пандемии Москва опустилась в конец рейтинга городов по росту цен на жилье

10 влиятельных силовиков, семьи которых связаны с Западом

Офшорные компании, вид на жительство и, конечно, недвижимость

10 влиятельных силовиков, семьи которых связаны с Западом

«Симачев» могут перестроить в комплекс бутиков и ресторанов

Здание купил девелопер Realty4Sale

«Симачев» могут перестроить в комплекс бутиков и ресторанов

Дистанционные смотрители: Как люди стали покупать квартиры через интернет
Дистанционные смотрители: Как люди стали покупать квартиры через интернет И кто платит миллионы рублей за жилье, которое видел только на экране
Дистанционные смотрители: Как люди стали покупать квартиры через интернет

Дистанционные смотрители: Как люди стали покупать квартиры через интернет
И кто платит миллионы рублей за жилье, которое видел только на экране

Путин распространил льготную ипотеку на более дорогое жилье (обновлено)

Сделки с недвижимостью по максимуму переведут в онлайн

Путин распространил льготную ипотеку на более дорогое жилье (обновлено)

Почему миллениалы не хотят брать ипотеку 

И какую недвижимость приобретают в кредит

Почему миллениалы не хотят брать ипотеку 

На Mos.ru теперь можно проверить подлинность документов жилищного учета

Больше никуда не придется ходить

На Mos.ru теперь можно проверить подлинность документов жилищного учета

Как кризис повлияет на рынок жилья

Что будет с ценами и стоит ли покупать жилье

Как кризис повлияет на рынок жилья

Районы старой Москвы с самым дешевым жильем

И насколько они дороже соседнего Подмосковья

Районы старой Москвы с самым дешевым жильем

Восток или запад: Какие стороны света предпочитают покупатели квартир в новостройках

И сколько придется доплатить за красивый пейзаж

Восток или запад: Какие стороны света предпочитают покупатели квартир в новостройках

Московские дома с самыми дорогими и дешевыми квартирами

И где квадратный метр дорожает быстрее всего

Московские дома с самыми дорогими и дешевыми квартирами

Спикер Мосгордумы заработал за год 2 миллиарда — в пять раз больше всех остальных депутатов

Его доходы выросли в 79 раз

Спикер Мосгордумы заработал за год 2 миллиарда — в пять раз больше всех остальных депутатов

Как перестать бояться ипотеки и риелторов: Подкаст для тех, кто собирается покупать квартиру

Эксперты расскажут, как выбрать дом мечты

Как перестать бояться ипотеки и риелторов: Подкаст для тех, кто собирается покупать квартиру

Штаб-квартиру «Яндекса» на Воробьевых горах с бассейном, музеем и лабораториями построит MR Group

Компания может отдать за новый офис 60 миллиардов рублей

Штаб-квартиру «Яндекса» на Воробьевых горах с бассейном, музеем и лабораториями построит MR Group

Сколько людей решились на ипотеку из-за путинских льгот

И что чаще выбирают россияне: однушки или двушки

Сколько людей решились на ипотеку из-за путинских льгот

Регионы, в которых в прошлом году построили больше всего нового жилья

Москва не вошла даже в топ-50

Регионы, в которых в прошлом году построили больше всего нового жилья

«Открытые медиа» — о засекреченной недвижимости генпрокурора Игоря Краснова

Квартира в собственности Российской Федерации и коттедж на Рублевке

«Открытые медиа» — о засекреченной недвижимости генпрокурора Игоря Краснова

На сколько упал спрос на квартиры в Москве во время карантина

И что происходит со спросом на жилье за городом

На сколько упал спрос на квартиры в Москве во время карантина

Что будет с ценами на жилье после карантина
Что будет с ценами на жилье после карантина Ожидать радикального падения не стоит
Что будет с ценами на жилье после карантина

Что будет с ценами на жилье после карантина
Ожидать радикального падения не стоит

Как изменились цены на съемное жилье в карантин

В среднем аренда снизилась на 15 %

Как изменились цены на съемное жилье в карантин

Что делать, если вы не можете платить за квартиру
Что делать, если вы не можете платить за квартиру Как уговорить арендодателя дать скидку, прописать в договоре арендные каникулы и избежать выселения
Что делать, если вы не можете платить за квартиру

Что делать, если вы не можете платить за квартиру
Как уговорить арендодателя дать скидку, прописать в договоре арендные каникулы и избежать выселения

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ