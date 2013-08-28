Harm’s: Как толстовки из Новосибирска добрались до Москвы Артём Тарасов и Юрий Ясюк сначала хотели заняться нанесением принтов на футболки, но потом решили сконцентрироваться на пошиве одежды. Теперь ежемесячный оборот их компании — около 300 000 рублей.