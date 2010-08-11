В России начнут делать дороги из старого асфальта
Пробный стандарт вступит в силу 1 июня и будет действовать год
В центре Москвы асфальт заменят на гранитную плитку
Общая стоимость закупок материалов составит 6,78 миллиарда рублей
На Кремлевской набережной завершили ремонт дорожного покрытия
Также ремонт дорог завершен на Боровицкой площади, улице Большая Якиманка и внутренней четной стороне Трубной площади
Власти Москвы объяснили закатывание плитки в асфальт на Пречистенке
По словам чиновников, после укладки плитки выяснилось, что покрытие находится в неудовлетворительном состоянии
В Москве впервые за 20 лет заменят все дорожные бордюры
Замену бордюров на всех городских дорогах проведут в ближайшие три года
К майским праздникам Москву помоют с шампунем
Москву отмоют от зимних реагентов с помощью специального шампуня «Чистодор»
На тротуарах нарисуют разметку для туристов
Для московских туристов сделают разметку на асфальте.
За рекламу на асфальте будут штрафовать
За размещение рекламы на асфальте в Москве могут ввести штраф до 15 тысяч рублей.