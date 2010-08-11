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Танки испортили асфальт во время репетиции парада

Зато теперь его можно поменять на плитку

Танки испортили асфальт во время репетиции парада
Зато теперь его можно поменять на плитку

В России начнут делать дороги из старого асфальта

Пробный стандарт вступит в силу 1 июня и будет действовать год

В России начнут делать дороги из старого асфальта
Пробный стандарт вступит в силу 1 июня и будет действовать год

В выходные перекроют движение на площади Тверская Застава

Здесь будут укладывать асфальт

В выходные перекроют движение на площади Тверская Застава
Здесь будут укладывать асфальт

В центре Москвы асфальт заменят на гранитную плитку

Общая стоимость закупок материалов составит 6,78 миллиарда рублей

В центре Москвы асфальт заменят на гранитную плитку
Общая стоимость закупок материалов составит 6,78 миллиарда рублей

На Кремлевской набережной завершили ремонт дорожного покрытия

Также ремонт дорог завершен на Боровицкой площади, улице Большая Якиманка и внутренней четной стороне Трубной площади

На Кремлевской набережной завершили ремонт дорожного покрытия
Также ремонт дорог завершен на Боровицкой площади, улице Большая Якиманка и внутренней четной стороне Трубной площади

Власти Москвы объяснили закатывание плитки в асфальт на Пречистенке

По словам чиновников, после укладки плитки выяснилось, что покрытие находится в неудовлетворительном состоянии

Власти Москвы объяснили закатывание плитки в асфальт на Пречистенке
По словам чиновников, после укладки плитки выяснилось, что покрытие находится в неудовлетворительном состоянии

В Москве впервые за 20 лет заменят все дорожные бордюры

Замену бордюров на всех городских дорогах проведут в ближайшие три года

В Москве впервые за 20 лет заменят все дорожные бордюры
Замену бордюров на всех городских дорогах проведут в ближайшие три года

К майским праздникам Москву помоют с шампунем

Москву отмоют от зимних реагентов с помощью специального шампуня «Чистодор»

К майским праздникам Москву помоют с шампунем
Москву отмоют от зимних реагентов с помощью специального шампуня «Чистодор»

На тротуарах нарисуют разметку для туристов

Для московских туристов сделают разметку на асфальте.

На тротуарах нарисуют разметку для туристов
Для московских туристов сделают разметку на асфальте.

За рекламу на асфальте будут штрафовать

За размещение рекламы на асфальте в Москве могут ввести штраф до 15 тысяч рублей.

За рекламу на асфальте будут штрафовать
За размещение рекламы на асфальте в Москве могут ввести штраф до 15 тысяч рублей.

В Москве начали заменять асфальт плиткой На 20 улицах Москвы появится тротуарная плитка.

В Москве начали заменять асфальт плиткой
На 20 улицах Москвы появится тротуарная плитка.

В каждом московском дворе появится 30 парковочных мест При благоустройстве дворов мэрия планирует создавать новые парковочные места и обновить все тротуары в пределах Садового кольца

В каждом московском дворе появится 30 парковочных мест
При благоустройстве дворов мэрия планирует создавать новые парковочные места и обновить все тротуары в пределах Садового кольца

За рекламу на асфальте будут штрафовать Власти Москвы будут накладывать штрафы в отношении тех, кто размещает рекламу на асфальте

За рекламу на асфальте будут штрафовать
Власти Москвы будут накладывать штрафы в отношении тех, кто размещает рекламу на асфальте

В Москве появятся термостойкий асфальт и кондиционеры
В Москве появятся термостойкий асфальт и кондиционеры В Москве появится термостойкий асфальт, а жилые дома оснастят кондиционерами. Такие меры по&nbsp;подготовке столицы к повторению аномальной жары и смогу предложил мэр Юрий Лужков, 11 августа пишут "Известия".
В Москве появятся термостойкий асфальт и кондиционеры

В Москве появятся термостойкий асфальт и кондиционеры
В Москве появится термостойкий асфальт, а жилые дома оснастят кондиционерами. Такие меры по&nbsp;подготовке столицы к повторению аномальной жары и смогу предложил мэр Юрий Лужков, 11 августа пишут "Известия".