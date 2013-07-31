Проводить психологическую экспертизу импортных игрушек
Российских детей лишат американского «оружия» и «Монополии»
Проводить психологическую экспертизу импортных игрушек Российских детей лишат американского «оружия» и «Монополии»
Сколько денег россияне потратили в интернет-магазинах в 2016 году
Расходы выросли даже сильнее, чем ожидали аналитики
Сколько денег россияне потратили в интернет-магазинах в 2016 году Расходы выросли даже сильнее, чем ожидали аналитики
eBay вышел из российской Ассоциации компаний интернет-торговли
Онлайн-ретейлера не устроила позиция АКИТ по порогу беспошлинной интернет-торговли и параллельному импорту
eBay вышел из российской Ассоциации компаний интернет-торговли Онлайн-ретейлера не устроила позиция АКИТ по порогу беспошлинной интернет-торговли и параллельному импорту
Wikimart вышел из состава Ассоциации компаний интернет-торговли
Основной причиной тому послужили противоречия между участниками АКИТ по поводу проблемы параллельного импорта
Wikimart вышел из состава Ассоциации компаний интернет-торговли Основной причиной тому послужили противоречия между участниками АКИТ по поводу проблемы параллельного импорта
Интернет-магазины составили план модернизации для «Почты России»
15 августа представители Ассоциации компаний интернет-торговли и Ассоциации компаний розничной интернет-торговли обсудят его с новым руководством «Почты России»