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Ситуация

Проводить психологическую экспертизу импортных игрушек

Российских детей лишат американского «оружия» и «Монополии»

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Проводить психологическую экспертизу импортных игрушек
Ситуация

Проводить психологическую экспертизу импортных игрушек Российских детей лишат американского «оружия» и «Монополии»

Новости

Сколько денег россияне потратили в интернет-магазинах в 2016 году

Расходы выросли даже сильнее, чем ожидали аналитики

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Новости

Сколько денег россияне потратили в интернет-магазинах в 2016 году Расходы выросли даже сильнее, чем ожидали аналитики

Новости

eBay вышел из российской Ассоциации компаний интернет-торговли

Онлайн-ретейлера не устроила позиция АКИТ по порогу беспошлинной интернет-торговли и параллельному импорту

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Новости

eBay вышел из российской Ассоциации компаний интернет-торговли Онлайн-ретейлера не устроила позиция АКИТ по порогу беспошлинной интернет-торговли и параллельному импорту

Новости

Wikimart вышел из состава Ассоциации компаний интернет-торговли

Основной причиной тому послужили противоречия между участниками АКИТ по поводу проблемы параллельного импорта

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Новости

Wikimart вышел из состава Ассоциации компаний интернет-торговли Основной причиной тому послужили противоречия между участниками АКИТ по поводу проблемы параллельного импорта

Новости

Интернет-магазины составили план модернизации для «Почты России»

15 августа представители Ассоциации компаний интернет-торговли и Ассоциации компаний розничной интернет-торговли обсудят его с новым руководством «Почты России»

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Новости

Интернет-магазины составили план модернизации для «Почты России» 15 августа представители Ассоциации компаний интернет-торговли и Ассоциации компаний розничной интернет-торговли обсудят его с новым руководством «Почты России»