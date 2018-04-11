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Новости

Ограничить число российских фильмов с «благоприятным режимом проката»

Ассоциация владельцев кинотеатров предложила поддерживать не более пяти картин в год

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Новости

Ограничить число российских фильмов с «благоприятным режимом проката» Ассоциация владельцев кинотеатров предложила поддерживать не более пяти картин в год

Новости

Владельцы кинотеатров обвинили прокатчика фильма «Тренер» в шантаже

Дистрибьютор якобы требует подписать кабальный договор, угрожая отказом в правах на картину

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Новости

Владельцы кинотеатров обвинили прокатчика фильма «Тренер» в шантаже Дистрибьютор якобы требует подписать кабальный договор, угрожая отказом в правах на картину