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Ограничить число российских фильмов с «благоприятным режимом проката»
Ассоциация владельцев кинотеатров предложила поддерживать не более пяти картин в год
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Ограничить число российских фильмов с «благоприятным режимом проката» Ассоциация владельцев кинотеатров предложила поддерживать не более пяти картин в год
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Владельцы кинотеатров обвинили прокатчика фильма «Тренер» в шантаже
Дистрибьютор якобы требует подписать кабальный договор, угрожая отказом в правах на картину
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