Сколько стоит жизнь в Астрахани Квартиры на набережной Волги, прогулки на речном трамвайчике и знаменитые арбузы
Рейс «Победы» экстренно вернулся во Внуково после отказа двигателя
Ни один из 183 пассажиров рейса Москва-Астрахань не пострадал
Рейс «Победы» экстренно вернулся во Внуково после отказа двигателя Ни один из 183 пассажиров рейса Москва-Астрахань не пострадал
Владимир Путин призвал разработать закон о российской нации
Президент также хочет провести Год единства российской нации
Владимир Путин призвал разработать закон о российской нации Президент также хочет провести Год единства российской нации
Обвиняемый по «болотному делу» Максим Панфилов арестован (обновлено)
Панфилов арестован до 7 июня
Обвиняемый по «болотному делу» Максим Панфилов арестован (обновлено) Панфилов арестован до 7 июня
В «болотном деле» появился 35-й фигурант Задержан 30-летний житель Астрахани Максим Панфилов
В августе в Москве откроется 240 точек по продаже арбузов и дынь
Отмечается, что цены на бахчевые в этом сезоне будут сильно зависеть от урожая
В августе в Москве откроется 240 точек по продаже арбузов и дынь Отмечается, что цены на бахчевые в этом сезоне будут сильно зависеть от урожая
Лоукостер «Победа» в марте запустит рейсы из Москвы в Астрахань
Полёты по маршруту Москва — Астрахань — Москва будут осуществляться на самолётах Boeing-737
Лоукостер «Победа» в марте запустит рейсы из Москвы в Астрахань Полёты по маршруту Москва — Астрахань — Москва будут осуществляться на самолётах Boeing-737
Вагоны-автомобилевозы появятся ещё в двух поездах
Вагоны-автомобилевозы появятся в поездах из Москвы в Псков и из Петербурга в Астрахань.