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Сколько стоит жизнь в Астрахани
Сколько стоит жизнь в Астрахани Квартиры на набережной Волги, прогулки на речном трамвайчике и знаменитые арбузы
Сколько стоит жизнь в Астрахани

Сколько стоит жизнь в Астрахани
Квартиры на набережной Волги, прогулки на речном трамвайчике и знаменитые арбузы

Рейс «Победы» экстренно вернулся во Внуково после отказа двигателя

Ни один из 183 пассажиров рейса Москва-Астрахань не пострадал

Рейс «Победы» экстренно вернулся во Внуково после отказа двигателя
Ни один из 183 пассажиров рейса Москва-Астрахань не пострадал

Владимир Путин призвал разработать закон о российской нации

Президент также хочет провести Год единства российской нации

Владимир Путин призвал разработать закон о российской нации
Президент также хочет провести Год единства российской нации

Обвиняемый по «болотному делу» Максим Панфилов арестован (обновлено)

Панфилов арестован до 7 июня

Обвиняемый по «болотному делу» Максим Панфилов арестован (обновлено)
Панфилов арестован до 7 июня

В «болотном деле» появился 35-й фигурант

Задержан 30-летний житель Астрахани Максим Панфилов

В «болотном деле» появился 35-й фигурант
Задержан 30-летний житель Астрахани Максим Панфилов

В августе в Москве откроется 240 точек по продаже арбузов и дынь

Отмечается, что цены на бахчевые в этом сезоне будут сильно зависеть от урожая

В августе в Москве откроется 240 точек по продаже арбузов и дынь
Отмечается, что цены на бахчевые в этом сезоне будут сильно зависеть от урожая

Лоукостер «Победа» в марте запустит рейсы из Москвы в Астрахань

Полёты по маршруту Москва — Астрахань — Москва будут осуществляться на самолётах Boeing-737

Лоукостер «Победа» в марте запустит рейсы из Москвы в Астрахань
Полёты по маршруту Москва — Астрахань — Москва будут осуществляться на самолётах Boeing-737

Вагоны-автомобилевозы появятся ещё в двух поездах

Вагоны-автомобилевозы появятся в поездах из Москвы в Псков и из Петербурга в Астрахань.

Вагоны-автомобилевозы появятся ещё в двух поездах
Вагоны-автомобилевозы появятся в поездах из Москвы в Псков и из Петербурга в Астрахань.

Как прошел Ресторанный день в разных городах мира — в снимках Instagram Еда, гости и повара прошедшего 18 августа Ресторанного дня в Москве, Петербурге, Киеве, Хельсинки, Париже, Лозанне, Красноярске, Нижнем Новгороде, Астрахани и других городах.

Как прошел Ресторанный день в разных городах мира — в снимках Instagram
Еда, гости и повара прошедшего 18 августа Ресторанного дня в Москве, Петербурге, Киеве, Хельсинки, Париже, Лозанне, Красноярске, Нижнем Новгороде, Астрахани и других городах.