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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Зимний сезон образовательной программы ВДНХ начнется 24 ноября

Центральной темой программы станет искусство авангарда

Зимний сезон образовательной программы ВДНХ начнется 24 ноября

Гомеопаты проиграли суд против «Вокруг света»

Иск к журналу был подан в октябре из-за статьи Аси Казанцевой

Гомеопаты проиграли суд против «Вокруг света»

Взять в отпуск: Лучший нон-фикшн первой половины 2016 года
Взять в отпуск: Лучший нон-фикшн первой половины 2016 года От Левонтиной и Казанцевой до Эткинда и Быкова — 10 важных книг
Взять в отпуск: Лучший нон-фикшн первой половины 2016 года

Взять в отпуск: Лучший нон-фикшн первой половины 2016 года
От Левонтиной и Казанцевой до Эткинда и Быкова — 10 важных книг

Фестиваль Geek Picnic объявил программу

Пикник пройдёт 18–19 июня в парке «Коломенское»

Фестиваль Geek Picnic объявил программу

9 книжных находок зимы
9 книжных находок зимы Новый Варгас Льоса, записки Памелы Трэверс о России и мемуары Анны Достоевской — Лиза Биргер подводит книжные итоги последних трёх месяцев
9 книжных находок зимы

9 книжных находок зимы
Новый Варгас Льоса, записки Памелы Трэверс о России и мемуары Анны Достоевской — Лиза Биргер подводит книжные итоги последних трёх месяцев

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации наукиThe Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки
The Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе

Концерт Монеточки, пятый сезон «Девочек» и игра про Леонардо Ди Каприо

Концерт Монеточки, пятый сезон «Девочек» и игра про Леонардо Ди Каприо События, сериалы, книги и музыка на выходные

Концерт Монеточки, пятый сезон «Девочек» и игра про Леонардо Ди Каприо

Концерт Монеточки, пятый сезон «Девочек» и игра про Леонардо Ди Каприо
События, сериалы, книги и музыка на выходные