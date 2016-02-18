Зимний сезон образовательной программы ВДНХ начнется 24 ноября
Центральной темой программы станет искусство авангарда
Гомеопаты проиграли суд против «Вокруг света»
Иск к журналу был подан в октябре из-за статьи Аси Казанцевой
Взять в отпуск: Лучший нон-фикшн первой половины 2016 года От Левонтиной и Казанцевой до Эткинда и Быкова — 10 важных книг
Взять в отпуск: Лучший нон-фикшн первой половины 2016 года От Левонтиной и Казанцевой до Эткинда и Быкова — 10 важных книг
9 книжных находок зимы Новый Варгас Льоса, записки Памелы Трэверс о России и мемуары Анны Достоевской — Лиза Биргер подводит книжные итоги последних трёх месяцев