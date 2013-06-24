Кейсы
Самые странные патенты известных компанийТехнологичные компании стремятся запатентовать свои изобретения задолго до начала их использования. The Village узнал, какие необычные вещи могут стать привычными в будущем
Кейсы
Самые странные патенты известных компаний Технологичные компании стремятся запатентовать свои изобретения задолго до начала их использования. The Village узнал, какие необычные вещи могут стать привычными в будущем
Новости
AT&T планирует приобрети DirecTV за $50 млрд Судьба сделки решится в ближайшие две недели
Новости
Американцам позволят зачищать и блокировать украденные у них телефоны
Об этом уже договорились ведущие сотовые операторы США и производители смартфонов
Новости
Американцам позволят зачищать и блокировать украденные у них телефоны Об этом уже договорились ведущие сотовые операторы США и производители смартфонов
Новости
AT&T раскритиковала российский закон о гей-пропаганде
На это её подтолкнуло обращение правозащитной организации Human Rights Campaign
Новости
AT&T раскритиковала российский закон о гей-пропаганде На это её подтолкнуло обращение правозащитной организации Human Rights Campaign
Облако знаний
Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникулIntel представила микрокомпьютер для портативной электроники, Google пересадила сотрудников на катер, а контрабандисты перепутали наркотики с бананами. H&F собрал основные события начала года.
Облако знаний
Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул Intel представила микрокомпьютер для портативной электроники, Google пересадила сотрудников на катер, а контрабандисты перепутали наркотики с бананами. H&F собрал основные события начала года.
Кейсы
Тим Ву «Главный рубильник»Профессор Колумбийского университета пытается предсказать будущее интернета, анализируя расцвет и гибель информационных империй.
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