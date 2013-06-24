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Самые странные патенты известных компаний
Кейсы
Самые странные патенты известных компанийТехнологичные компании стремятся запатентовать свои изобретения задолго до начала их использования. The Village узнал, какие необычные вещи могут стать привычными в будущем
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Самые странные патенты известных компаний
Кейсы

Самые странные патенты известных компаний Технологичные компании стремятся запатентовать свои изобретения задолго до начала их использования. The Village узнал, какие необычные вещи могут стать привычными в будущем

Новости

AT&T планирует приобрети DirecTV за $50 млрд

Судьба сделки решится в ближайшие две недели

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Новости

AT&T планирует приобрети DirecTV за $50 млрд Судьба сделки решится в ближайшие две недели

Новости

Американцам позволят зачищать и блокировать украденные у них телефоны

Об этом уже договорились ведущие сотовые операторы США и производители смартфонов

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Новости

Американцам позволят зачищать и блокировать украденные у них телефоны Об этом уже договорились ведущие сотовые операторы США и производители смартфонов

Новости

AT&T раскритиковала российский закон о гей-пропаганде

На это её подтолкнуло обращение правозащитной организации Human Rights Campaign

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Новости

AT&T раскритиковала российский закон о гей-пропаганде На это её подтолкнуло обращение правозащитной организации Human Rights Campaign

Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул
Облако знаний
Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникулIntel представила микрокомпьютер для портативной электроники, Google пересадила сотрудников на катер, а контрабандисты перепутали наркотики с бананами. H&F собрал основные события начала года.
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Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул
Облако знаний

Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул Intel представила микрокомпьютер для портативной электроники, Google пересадила сотрудников на катер, а контрабандисты перепутали наркотики с бананами. H&F собрал основные события начала года.

Тим Ву «Главный рубильник»
Кейсы
Тим Ву «Главный рубильник»Профессор Колумбийского университета пытается предсказать будущее интернета, анализируя расцвет и гибель информационных империй.
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Тим Ву «Главный рубильник»
Кейсы

Тим Ву «Главный рубильник» Профессор Колумбийского университета пытается предсказать будущее интернета, анализируя расцвет и гибель информационных империй.