Постконструктивистское здание АТС на Зубовской площади перестроят под гостиницу
Проект предусматривает частичный снос здания
Постконструктивистское здание АТС на Зубовской площади перестроят под гостиницу Проект предусматривает частичный снос здания
На фасаде АТС на «Бауманской» восстановят надписи
После реконструкции в здании откроют гостиницу, апартаменты и другие коммерческие объекты
На фасаде АТС на «Бауманской» восстановят надписи После реконструкции в здании откроют гостиницу, апартаменты и другие коммерческие объекты
Таганскую телефонную станцию начали сносить Рабочие разбирают четвёртый этаж станции
На месте Таганской телефонной станции могут построить небоскрёб
Согласно проекту застройки, предельная застроенность здания на месте телефонной станции не установлена