«Я живу на Нарвской заставе — в послевоенном коттедже, который хотят снести» (Петербург)
«Я живу на Нарвской заставе — в послевоенном коттедже, который хотят снести» (Петербург)
История бывшего психиатра Правдина, который построил готический дом и разбил сквер со скульптурами А теперь вешает там протестные таблички
История бывшего психиатра Правдина, который построил готический дом и разбил сквер со скульптурами А теперь вешает там протестные таблички
На Таганке хотят снести необычные гаражи 50-х годов Почему это уникальная постройка и что делают местные жители, чтобы ее спасти
На Таганке хотят снести необычные гаражи 50-х годов Почему это уникальная постройка и что делают местные жители, чтобы ее спасти
Достроят ли проекты ушедших из России после начала «спецоперации» звездных архитекторов? Спойлер: да
Достроят ли проекты ушедших из России после начала «спецоперации» звездных архитекторов?
Спойлер: да
Как выглядит Главпочтамт на Мясницкой во время реставрации Побывали в шедевре модерна, с середины десятых закрытом ото всех
Как выглядит Главпочтамт на Мясницкой во время реставрации
Побывали в шедевре модерна, с середины десятых закрытом ото всех
«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции
«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции
Кудрово, Канонерка, Московский проспект и еще 7 маршрутов по Петербургу и области Безопасные прогулки на время локдауна
Кудрово, Канонерка, Московский проспект и еще 7 маршрутов по Петербургу и области Безопасные прогулки на время локдауна
Фабрика-кухня мечтыСамарский архитектор 20 лет сражался за нее — теперь там будет филиал Третьяковки
Фабрика-кухня мечты Самарский архитектор 20 лет сражался за нее — теперь там будет филиал Третьяковки
Площадь перед Павелецким вокзалом наконец-то открылась. Вот как она выглядит
Площадь перед Павелецким вокзалом наконец-то открылась. Вот как она выглядит
Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»
Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»
Политическая карта города: Как места августовского путча изменились за 30 лет Заборы, сносы и митинги
Политическая карта города: Как места августовского путча изменились за 30 лет Заборы, сносы и митинги
Кавказские Минеральные Воды: Что смотреть на главном курорте наших бабушек Лучшие образцы санаториев, грязелечебниц и бюветов
Кавказские Минеральные Воды: Что смотреть на главном курорте наших бабушек Лучшие образцы санаториев, грязелечебниц и бюветов
Список
6 апреля 2021
Крематорий в Воронеже, прозрачные платья и «Икона ничего» — кто попал в шорт-лист номинантов премии Russian Project 2020
Три жилмассива, «баня-шайба», парк ЛТА и Дом специалистов: Прогулка от «Площади Мужества» до «Выборгской»
Три жилмассива, «баня-шайба», парк ЛТА и Дом специалистов: Прогулка от «Площади Мужества» до «Выборгской»
16 февраля 2021
«Яндекс» запустил конкурс для архитекторов и дизайнеров по обустройству «офиса будущего»
Восемь петербургских домов, о которых The Village рассказал в 2020 году От особняка на Крестовском до дома в парке ЛТА
Восемь петербургских домов, о которых The Village рассказал в 2020 году
От особняка на Крестовском до дома в парке ЛТА
Советский модернизм в Москве на снимках Наума Грановского Неизвестные кадры классика фотографии
Советский модернизм в Москве на снимках Наума Грановского Неизвестные кадры классика фотографии
14 октября 2020
На Садовом отреставрируют электротеатр «Форум» — один из старейших кинотеатров Москвы
«Арх-Москва» подводит итоги Государство — главный заказчик, «Сити» — основная постройка постсоветской Москвы, дальше — в космос
«Арх-Москва» подводит итоги Государство — главный заказчик, «Сити» — основная постройка постсоветской Москвы, дальше — в космос
Васильевский остров: Башня Чернихова, коронавирусная больница (с красивым моргом) и коттедж-малютка А еще «Эрарта» и ДК имени Кирова
Васильевский остров: Башня Чернихова, коронавирусная больница (с красивым моргом) и коттедж-малютка
А еще «Эрарта» и ДК имени Кирова
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Год ремонта и полная перепланировка
обновлено14 сентября 2020