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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Я живу на Нарвской заставе — в послевоенном коттедже, который хотят снести» (Петербург)

«Я живу на Нарвской заставе — в послевоенном коттедже, который хотят снести» (Петербург)

«Я живу на Нарвской заставе — в послевоенном коттедже, который хотят снести» (Петербург)

«Я живу на Нарвской заставе — в послевоенном коттедже, который хотят снести» (Петербург)

История бывшего психиатра Правдина, который построил готический дом и разбил сквер со скульптурами
История бывшего психиатра Правдина, который построил готический дом и разбил сквер со скульптурами А теперь вешает там протестные таблички
История бывшего психиатра Правдина, который построил готический дом и разбил сквер со скульптурами

История бывшего психиатра Правдина, который построил готический дом и разбил сквер со скульптурами
А теперь вешает там протестные таблички

На Таганке хотят снести необычные гаражи 50-х годов
На Таганке хотят снести необычные гаражи 50-х годов Почему это уникальная постройка и что делают местные жители, чтобы ее спасти
На Таганке хотят снести необычные гаражи 50-х годов

На Таганке хотят снести необычные гаражи 50-х годов
Почему это уникальная постройка и что делают местные жители, чтобы ее спасти

Как будет выглядеть новый комплекс в Коммунарке
Галерея
22 июня 2022

Как будет выглядеть новый комплекс в Коммунарке

Панельная утопия и легенды Чертанова: «Гараж» запустил сезон архитектурных прогулок
13 июня 2022

Панельная утопия и легенды Чертанова: «Гараж» запустил сезон архитектурных прогулок

Достроят ли проекты ушедших из России после начала «спецоперации» звездных архитекторов?
Достроят ли проекты ушедших из России после начала «спецоперации» звездных архитекторов? Спойлер: да
Достроят ли проекты ушедших из России после начала «спецоперации» звездных архитекторов?

Достроят ли проекты ушедших из России после начала «спецоперации» звездных архитекторов?
Спойлер: да

«Домик Барби»: История McDonald’s у «Василеостровской»

«Домик Барби»: История McDonald’s у «Василеостровской»

«Домик Барби»: История McDonald’s у «Василеостровской»

«Домик Барби»: История McDonald’s у «Василеостровской»

В районе Кунцево построят офисный центр
10 марта 2022

В районе Кунцево построят офисный центр

Главный архитектор Москвы расскажет на паблик-токе, кто придумывает город
14 февраля 2022

Главный архитектор Москвы расскажет на паблик-токе, кто придумывает город

4 февраля 2022

Институт «Стрелка» объявил опен-колл для участия в программе «Архитекторы.рф»

Как выглядит Главпочтамт на Мясницкой во время реставрации
Как выглядит Главпочтамт на Мясницкой во время реставрации Побывали в шедевре модерна, с середины десятых закрытом ото всех
Как выглядит Главпочтамт на Мясницкой во время реставрации

Как выглядит Главпочтамт на Мясницкой во время реставрации
Побывали в шедевре модерна, с середины десятых закрытом ото всех

«Идея смотреть архитектуру в темноте казалась безумной»
Спецпроект
«Идея смотреть архитектуру в темноте казалась безумной» Как изучение города удалось превратить в перформанс и успешный бизнес
«Идея смотреть архитектуру в темноте казалась безумной»
Спецпроект

«Идея смотреть архитектуру в темноте казалась безумной»
Как изучение города удалось превратить в перформанс и успешный бизнес

Город в городе: Как изменилось наше представление об идеальном доме
Промо
Город в городе: Как изменилось наше представление об идеальном доме
Город в городе: Как изменилось наше представление об идеальном доме
Промо

Город в городе: Как изменилось наше представление об идеальном доме

«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции
«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции
«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции

«Гараж» прирастет «Шестигранником»: Как будет устроен новый корпус музея — рассказывает директор и авторы реконструкции

Что отремонтировали в центре Москвы в этом году

Что отремонтировали в центре Москвы в этом году

Что отремонтировали в центре Москвы в этом году

Что отремонтировали в центре Москвы в этом году

«Я живу в микрохрущевке» (Петербург)

«Я живу в микрохрущевке» (Петербург)

«Я живу в микрохрущевке» (Петербург)

«Я живу в микрохрущевке» (Петербург)

Кудрово, Канонерка, Московский проспект и еще 7 маршрутов по Петербургу и области
Кудрово, Канонерка, Московский проспект и еще 7 маршрутов по Петербургу и области Безопасные прогулки на время локдауна
Кудрово, Канонерка, Московский проспект и еще 7 маршрутов по Петербургу и области

Кудрово, Канонерка, Московский проспект и еще 7 маршрутов по Петербургу и области
Безопасные прогулки на время локдауна

Фабрика-кухня мечты

Фабрика-кухня мечтыСамарский архитектор 20 лет сражался за нее — теперь там будет филиал Третьяковки

Фабрика-кухня мечты

Фабрика-кухня мечты Самарский архитектор 20 лет сражался за нее — теперь там будет филиал Третьяковки

Крепостные РПЦ: Как умирает Константинопольское подворье

Крепостные РПЦ: Как умирает Константинопольское подворье

Крепостные РПЦ: Как умирает Константинопольское подворье

Крепостные РПЦ: Как умирает Константинопольское подворье

Площадь перед Павелецким вокзалом наконец-то открылась. Вот как она выглядит

Площадь перед Павелецким вокзалом наконец-то открылась. Вот как она выглядит

Площадь перед Павелецким вокзалом наконец-то открылась. Вот как она выглядит

Площадь перед Павелецким вокзалом наконец-то открылась. Вот как она выглядит

«Дачное место»: Зачем ехать в Можайский район

«Дачное место»: Зачем ехать в Можайский район

«Дачное место»: Зачем ехать в Можайский район

«Дачное место»: Зачем ехать в Можайский район

Прогулка у Смольного

Прогулка у СмольногоЧиновники, элитные новостройки и секретный палисадник

Прогулка у Смольного

Прогулка у Смольного Чиновники, элитные новостройки и секретный палисадник

Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»
Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»
Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»

Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»

Самый интеллигентный поселок России: Как живет Комарово

Самый интеллигентный поселок России: Как живет КомаровоЗолотая земля Лосиного болота

Самый интеллигентный поселок России: Как живет Комарово

Самый интеллигентный поселок России: Как живет Комарово Золотая земля Лосиного болота

Политическая карта города: Как места августовского путча изменились за 30 лет
Политическая карта города: Как места августовского путча изменились за 30 лет Заборы, сносы и митинги
Политическая карта города: Как места августовского путча изменились за 30 лет

Политическая карта города: Как места августовского путча изменились за 30 лет
Заборы, сносы и митинги

Кавказские Минеральные Воды: Что смотреть на главном курорте наших бабушек
Кавказские Минеральные Воды: Что смотреть на главном курорте наших бабушек Лучшие образцы санаториев, грязелечебниц и бюветов
Кавказские Минеральные Воды: Что смотреть на главном курорте наших бабушек

Кавказские Минеральные Воды: Что смотреть на главном курорте наших бабушек
Лучшие образцы санаториев, грязелечебниц и бюветов

Гид по Дорогомилову — одному из самых престижных районов Москвы

Гид по Дорогомилову — одному из самых престижных районов Москвы

Гид по Дорогомилову — одному из самых престижных районов Москвы

Гид по Дорогомилову — одному из самых престижных районов Москвы

Прогулка по объекту ЮНЕСКО — Биостанции Павлова под Петербургом

Прогулка по объекту ЮНЕСКО — Биостанции Павлова под Петербургом

Прогулка по объекту ЮНЕСКО — Биостанции Павлова под Петербургом

Прогулка по объекту ЮНЕСКО — Биостанции Павлова под Петербургом

7 июля 2021

«Стрелка» открыла прием заявок в школу молодых архитекторов

Архитектурное бюро Захи Хадид построит в Москве жилой кластер
1 июля 2021

Архитектурное бюро Захи Хадид построит в Москве жилой кластер

Нигде, кроме: «Я живу в доме Моссельпрома»

Нигде, кроме: «Я живу в доме Моссельпрома» Тучерез, о котором писал Маяковский

Нигде, кроме: «Я живу в доме Моссельпрома»

Нигде, кроме: «Я живу в доме Моссельпрома» Тучерез, о котором писал Маяковский

«Я живу в самом высоком жилом доме России»

«Я живу в самом высоком жилом доме России»«Триумф-Палас» — квазисталинка на Соколе

«Я живу в самом высоком жилом доме России»

«Я живу в самом высоком жилом доме России» «Триумф-Палас» — квазисталинка на Соколе

Крематорий в Воронеже, прозрачные платья и «Икона ничего» — кто попал в шорт-лист номинантов премии Russian Project 2020
Список
6 апреля 2021

Крематорий в Воронеже, прозрачные платья и «Икона ничего» — кто попал в шорт-лист номинантов премии Russian Project 2020

Три жилмассива, «баня-шайба», парк ЛТА и Дом специалистов: Прогулка от «Площади Мужества» до «Выборгской»
Три жилмассива, «баня-шайба», парк ЛТА и Дом специалистов: Прогулка от «Площади Мужества» до «Выборгской»
Три жилмассива, «баня-шайба», парк ЛТА и Дом специалистов: Прогулка от «Площади Мужества» до «Выборгской»

Три жилмассива, «баня-шайба», парк ЛТА и Дом специалистов: Прогулка от «Площади Мужества» до «Выборгской»

Интерактивная карта исчезающих памятников архитектуры в регионах России
Ссылка дня
17 марта 2021

Интерактивная карта исчезающих памятников архитектуры в регионах России

«Истинно петербургский дом» Сергея Чобана на Песках

«Истинно петербургский дом» Сергея Чобана на Песках

«Истинно петербургский дом» Сергея Чобана на Песках

«Истинно петербургский дом» Сергея Чобана на Песках

Музей «Гараж» запустит курс архитектурного мышления для взрослых и детей
26 февраля 2021

Музей «Гараж» запустит курс архитектурного мышления для взрослых и детей

16 февраля 2021

«Яндекс» запустил конкурс для архитекторов и дизайнеров по обустройству «офиса будущего»

На Мясницкой восстановят корпус академии Ильи Глазунова
19 января 2021

На Мясницкой восстановят корпус академии Ильи Глазунова

Какой будет станция метро «Улица Строителей» с желтыми колоннами-галочками
Галерея
11 января 2021

Какой будет станция метро «Улица Строителей» с желтыми колоннами-галочками

Восемь петербургских домов, о которых The Village рассказал в 2020 году
Восемь петербургских домов, о которых The Village рассказал в 2020 году От особняка на Крестовском до дома в парке ЛТА
Восемь петербургских домов, о которых The Village рассказал в 2020 году

Восемь петербургских домов, о которых The Village рассказал в 2020 году
От особняка на Крестовском до дома в парке ЛТА

Семь неочевидных маршрутов для коротких прогулок по разным районам Петербурга
Семь неочевидных маршрутов для коротких прогулок по разным районам Петербурга
Семь неочевидных маршрутов для коротких прогулок по разным районам Петербурга

Семь неочевидных маршрутов для коротких прогулок по разным районам Петербурга

Новое в старинном районе Лефортово
Промо
Новое в старинном районе Лефортово Квартал «Символ» с концепцией «города в городе» и парком с висячими садами
Новое в старинном районе Лефортово
Промо

Новое в старинном районе Лефортово
Квартал «Символ» с концепцией «города в городе» и парком с висячими садами

Галерея Ovcharenko выкупила дом-мастерскую Левитана. Теперь здание отреставрируют
9 декабря 2020

Галерея Ovcharenko выкупила дом-мастерскую Левитана. Теперь здание отреставрируют

«Двуликий Янус»: История самой узкой улицы Петербурга

«Двуликий Янус»: История самой узкой улицы Петербурга Рассказывают жители

«Двуликий Янус»: История самой узкой улицы Петербурга

«Двуликий Янус»: История самой узкой улицы Петербурга Рассказывают жители

Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке
Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке
Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке

Polustrovo.mod: Инстаграм-блог об архитектуре модернизма и ремонте в трехэтажной двушке

Советский модернизм в Москве на снимках Наума Грановского
Советский модернизм в Москве на снимках Наума Грановского Неизвестные кадры классика фотографии
Советский модернизм в Москве на снимках Наума Грановского

Советский модернизм в Москве на снимках Наума Грановского
Неизвестные кадры классика фотографии

Как решить нерешаемую проблему
Промо
Как решить нерешаемую проблему С помощью технологий и собственной головы
Как решить нерешаемую проблему
Промо

Как решить нерешаемую проблему
С помощью технологий и собственной головы

Архитекторы подготовили новый проект здания на месте киноцентра «Соловей»
14 октября 2020

Архитекторы подготовили новый проект здания на месте киноцентра «Соловей»

14 октября 2020

На Садовом отреставрируют электротеатр «Форум» — один из старейших кинотеатров Москвы

«Я живу в парке ЛТА» (Петербург)

«Я живу в парке ЛТА» (Петербург)

«Я живу в парке ЛТА» (Петербург)

«Я живу в парке ЛТА» (Петербург)

«Арх-Москва» подводит итоги
«Арх-Москва» подводит итоги Государство — главный заказчик, «Сити» — основная постройка постсоветской Москвы, дальше — в космос
«Арх-Москва» подводит итоги

«Арх-Москва» подводит итоги
Государство — главный заказчик, «Сити» — основная постройка постсоветской Москвы, дальше — в космос

Пожалуй, самый необычный детский сад в России

Пожалуй, самый необычный детский сад в России

Пожалуй, самый необычный детский сад в России

Пожалуй, самый необычный детский сад в России

Васильевский остров: Башня Чернихова, коронавирусная больница (с красивым моргом) и коттедж-малютка
Васильевский остров: Башня Чернихова, коронавирусная больница (с красивым моргом) и коттедж-малютка А еще «Эрарта» и ДК имени Кирова
Васильевский остров: Башня Чернихова, коронавирусная больница (с красивым моргом) и коттедж-малютка

Васильевский остров: Башня Чернихова, коронавирусная больница (с красивым моргом) и коттедж-малютка
А еще «Эрарта» и ДК имени Кирова

«Москва глазами инженера» возобновляет экскурсию с The Village про жилье XX века
23 сентября 2020

«Москва глазами инженера» возобновляет экскурсию с The Village про жилье XX века

Дворец гимнастики в «Лужниках» стал победителем международной премии MIPIM Awards
16 сентября 2020

Дворец гимнастики в «Лужниках» стал победителем международной премии MIPIM Awards

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга Год ремонта и полная перепланировка
Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга

Просторная двушка на месте коммуналки в центре Петербурга
Год ремонта и полная перепланировка

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Как устроена башня Нормана Фостера в Екатеринбурге

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без Ленина
обновлено14 сентября 2020

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без Ленина

Я живу в «Змее Горыныче» на Науки (Петербург)

Я живу в «Змее Горыныче» на Науки (Петербург)

Я живу в «Змее Горыныче» на Науки (Петербург)

Я живу в «Змее Горыныче» на Науки (Петербург)

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