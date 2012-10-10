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Новости

Успехи Facebook, проблемы Volkswagen и аудиореклама в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Успехи Facebook, проблемы Volkswagen и аудиореклама в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Dream Industries будет продавать аудиорекламу

Размер этого рынка в России оценивается в 1–1,5 млрд рублей

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Новости

Dream Industries будет продавать аудиорекламу Размер этого рынка в России оценивается в 1–1,5 млрд рублей

Город

Около жилых домов вообще запретят шуметь

Уличных музыкантов и промоутеров с рупорами отгонят подальше от жилых массивов.

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Город

Около жилых домов вообще запретят шуметь Уличных музыкантов и промоутеров с рупорами отгонят подальше от жилых массивов.