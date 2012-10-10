Новости
Успехи Facebook, проблемы Volkswagen и аудиореклама в России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Успехи Facebook, проблемы Volkswagen и аудиореклама в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Dream Industries будет продавать аудиорекламу
Размер этого рынка в России оценивается в 1–1,5 млрд рублей
Новости
Dream Industries будет продавать аудиорекламу Размер этого рынка в России оценивается в 1–1,5 млрд рублей
Город
Около жилых домов вообще запретят шуметь
Уличных музыкантов и промоутеров с рупорами отгонят подальше от жилых массивов.
Город