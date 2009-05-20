Полеты во сне и наяву В наше время авиаперелеты перестали быть захватывающим приключением, и по своему эмоциональному наполнению напоминают поездку на рейсовом автобусе. Это в начале развития авиабизнеса на борту разрешали курить, пассажиры были нарядно одеты, а стоимость билета свидетельствовала о том, что самолет – это все-таки роскошь. Сейчас же все сервисы максимально унифицированы, максимум, в чем...