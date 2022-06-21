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Авиакомпания «Россия» будет летать из Москвы в Ташкент
21 июня 2022

Авиакомпания «Россия» будет летать из Москвы в Ташкент

Авиакомпания «Россия» сократит рейсы из Москвы

Число полетов из Петербурга увеличится

Авиакомпания «Россия» сократит рейсы из Москвы

Авиакомпания «Россия» перенесет часть рейсов в Шереметьево

Крупнейший аэропорт страны начнет обслуживать рейсы перевозчика с 28 октября

Авиакомпания «Россия» перенесет часть рейсов в Шереметьево

Авиакомпания «Россия» впервые объявила набор иностранных пилотов

Такое решение связывают с кадровым дефицитом

Авиакомпания «Россия» впервые объявила набор иностранных пилотов

Можно ли попасть в черный список авиакомпаний за секс на борту
Можно ли попасть в черный список авиакомпаний за секс на борту За что и как теперь наказывают авиадебоширов в России
Можно ли попасть в черный список авиакомпаний за секс на борту

Можно ли попасть в черный список авиакомпаний за секс на борту
За что и как теперь наказывают авиадебоширов в России

Итальянские рейсы 8 мая ожидают задержки из-за забастовки диспетчеров

Туристам рекомендуют проверять время вылета и прилета в аэропорты Милана и Рима

Итальянские рейсы 8 мая ожидают задержки из-за забастовки диспетчеров

Почти 500 туристов не могут вылететь из Мексики из-за долгов авиакомпании «Россия» (обновлено)

Пассажиров высадили из самолета после восьми часов ожидания в салоне

Почти 500 туристов не могут вылететь из Мексики из-за долгов авиакомпании «Россия» (обновлено)

СМИ узнали о попытках авиакомпаний остановить утечку кадров в Азию

Компания «Россия» предложила приостанавливать действие летных документов пилотов, работающих на зарубежные компании

СМИ узнали о попытках авиакомпаний остановить утечку кадров в Азию

Ространснадзор проводит внеплановую проверку авиакомпании «Россия»

По словам замглавы ведомства, внеплановые проверки проводятся в случае вероятности угрозы жизни и здоровью граждан

Ространснадзор проводит внеплановую проверку авиакомпании «Россия»

Застрявшие в парижском аэропорту россияне вылетят в Москву

Рейс из аэропорта Орли намечен на 14:00

Застрявшие в парижском аэропорту россияне вылетят в Москву

Пассажиры «России» пожаловались на суточную задержку рейса из Парижа

Задержку объяснили техническими неполадками

Пассажиры «России» пожаловались на суточную задержку рейса из Парижа

Во Внукове из-за сигнала о разгерметизации экстренно сел самолет

Лайнер летел в Сочи

Во Внукове из-за сигнала о разгерметизации экстренно сел самолет

«Россия» возобновляет регулярные полёты в Анталью

Первый рейс отправится из Шереметьева 9 июля

«Россия» возобновляет регулярные полёты в Анталью