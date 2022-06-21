Авиакомпания «Россия» перенесет часть рейсов в Шереметьево
Крупнейший аэропорт страны начнет обслуживать рейсы перевозчика с 28 октября
Авиакомпания «Россия» впервые объявила набор иностранных пилотов
Такое решение связывают с кадровым дефицитом
Можно ли попасть в черный список авиакомпаний за секс на борту За что и как теперь наказывают авиадебоширов в России
Итальянские рейсы 8 мая ожидают задержки из-за забастовки диспетчеров
Туристам рекомендуют проверять время вылета и прилета в аэропорты Милана и Рима
Почти 500 туристов не могут вылететь из Мексики из-за долгов авиакомпании «Россия» (обновлено)
Пассажиров высадили из самолета после восьми часов ожидания в салоне
СМИ узнали о попытках авиакомпаний остановить утечку кадров в Азию
Компания «Россия» предложила приостанавливать действие летных документов пилотов, работающих на зарубежные компании
Ространснадзор проводит внеплановую проверку авиакомпании «Россия»
По словам замглавы ведомства, внеплановые проверки проводятся в случае вероятности угрозы жизни и здоровью граждан
Застрявшие в парижском аэропорту россияне вылетят в Москву
Рейс из аэропорта Орли намечен на 14:00
Пассажиры «России» пожаловались на суточную задержку рейса из Парижа
Задержку объяснили техническими неполадками
«Россия» возобновляет регулярные полёты в Анталью
Первый рейс отправится из Шереметьева 9 июля