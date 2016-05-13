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В России создадут беспилотное авиатакси

На его разработку потребуется 1,5 миллиарда рублей

В России создадут беспилотное авиатакси
На его разработку потребуется 1,5 миллиарда рублей