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Транспорт

В России появится единая база машин с пробегом

Базу создадут для того, чтобы защитить покупателей от «автохлама»

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Транспорт

В России появится единая база машин с пробегом Базу создадут для того, чтобы защитить покупателей от «автохлама»

Новости

«Яндекс» возглавил топ крупнейших интернет-компаний России

На его долю пришлась восьмая часть от совокупной выручки 30 крупнейших игроков на отечественном онлайн-рынке

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Новости

«Яндекс» возглавил топ крупнейших интернет-компаний России На его долю пришлась восьмая часть от совокупной выручки 30 крупнейших игроков на отечественном онлайн-рынке

Новости

Avito поглотила сайты объявлений Slando и OLX

С 24 марта Slando.ru и OLX.ru отключат новые объявления, и их база перейдёт Avito.ru

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Avito поглотила сайты объявлений Slando и OLX
Новости

Avito поглотила сайты объявлений Slando и OLX С 24 марта Slando.ru и OLX.ru отключат новые объявления, и их база перейдёт Avito.ru