Транспорт
В России появится единая база машин с пробегом
Базу создадут для того, чтобы защитить покупателей от «автохлама»
Транспорт
В России появится единая база машин с пробегом Базу создадут для того, чтобы защитить покупателей от «автохлама»
Новости
«Яндекс» возглавил топ крупнейших интернет-компаний России
На его долю пришлась восьмая часть от совокупной выручки 30 крупнейших игроков на отечественном онлайн-рынке
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«Яндекс» возглавил топ крупнейших интернет-компаний России На его долю пришлась восьмая часть от совокупной выручки 30 крупнейших игроков на отечественном онлайн-рынке
Новости
Avito поглотила сайты объявлений Slando и OLX
С 24 марта Slando.ru и OLX.ru отключат новые объявления, и их база перейдёт Avito.ru
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