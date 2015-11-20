Новости
В метро тестируют билетные автоматы с более понятным интерфейсом
Это сократит очередь на покупку проездного
Новости
В метро тестируют билетные автоматы с более понятным интерфейсом Это сократит очередь на покупку проездного
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Аренда пауэрбанков «Бери заряд!» В сутки аренда обойдется в 100 рублей
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Во Внукове установили первый в России симкомат
В автомате Tele2 можно купить сим-карту по паспорту и биометрическим данным
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Во Внукове установили первый в России симкомат В автомате Tele2 можно купить сим-карту по паспорту и биометрическим данным
Город
«Калашников» запустит бренд «Владейте оружием ответственно!»
Также концерн будет производить товары под брендами «Мужество через поколения», «Оружие мира» и другими
Город