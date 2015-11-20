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Новости

В метро тестируют билетные автоматы с более понятным интерфейсом

Это сократит очередь на покупку проездного

0
Новости

В метро тестируют билетные автоматы с более понятным интерфейсом Это сократит очередь на покупку проездного

Новости

Аренда пауэрбанков «Бери заряд!»

В сутки аренда обойдется в 100 рублей

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Новости

Аренда пауэрбанков «Бери заряд!» В сутки аренда обойдется в 100 рублей

Новости

Во Внукове установили первый в России симкомат

В автомате Tele2 можно купить сим-карту по паспорту и биометрическим данным

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Новости

Во Внукове установили первый в России симкомат В автомате Tele2 можно купить сим-карту по паспорту и биометрическим данным

Город

«Калашников» запустит бренд «Владейте оружием ответственно!»

Также концерн будет производить товары под брендами «Мужество через поколения», «Оружие мира» и другими

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Город

«Калашников» запустит бренд «Владейте оружием ответственно!» Также концерн будет производить товары под брендами «Мужество через поколения», «Оружие мира» и другими