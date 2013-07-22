Из магазинов убрали игровые автоматы, замаскированные под терминалы для оплаты
Нарушения обнаружили в рамках рейдов в сфере игорного бизнеса
Из магазинов убрали игровые автоматы, замаскированные под терминалы для оплаты Нарушения обнаружили в рамках рейдов в сфере игорного бизнеса
Ограничить право россиян проигрывать собственные деньги
Минфин намерен запретить букмекерам принимать ставки от игроков, проигравших больше МРОТ в месяц
Ограничить право россиян проигрывать собственные деньги Минфин намерен запретить букмекерам принимать ставки от игроков, проигравших больше МРОТ в месяц
Отправлять музыкантов на исправительные работы за рекламу онлайн-казино
Сенатор Исаков предложил артистам поработать лопатой за незаконные призывы к азартным играм
Отправлять музыкантов на исправительные работы за рекламу онлайн-казино Сенатор Исаков предложил артистам поработать лопатой за незаконные призывы к азартным играм
Роскомнадзор стал в два раза чаще блокировать сайты с онлайн-играми
Выявлением незаконных ресурсов занимается Федеральная налоговая служба
Роскомнадзор стал в два раза чаще блокировать сайты с онлайн-играми Выявлением незаконных ресурсов занимается Федеральная налоговая служба
Сотрудникам ФНС разрешат участвовать в лотереях для поиска нарушителей
Сотрудники ведомства смогут делать ставки и получать выигрыши
Сотрудникам ФНС разрешат участвовать в лотереях для поиска нарушителей Сотрудники ведомства смогут делать ставки и получать выигрыши
Ролик запрещенного онлайн-казино Azino777 вышел в лидеры рекламы в России
Видеореклама обогнала по просмотрам ролики «Яндекса», Coca-Cola и Tele2
Ролик запрещенного онлайн-казино Azino777 вышел в лидеры рекламы в России Видеореклама обогнала по просмотрам ролики «Яндекса», Coca-Cola и Tele2
Дилер в казино Дилер игорной зоны в Сочи рассказала об умении считать в уме миллионы, истериках проигравших и размерах выигрышей
Запретить азартные игры в соцсетях В ЛДПР хотят уберечь детей от лудомании
В России хотят легализовать интернет-покер
Это может принести в бюджет дополнительные 5 млрд рублей
В России хотят легализовать интернет-покер Это может принести в бюджет дополнительные 5 млрд рублей
В Госдуме предлагают ужесточить наказание за азартные игры
Депутаты хотят установить уголовное наказание за сам факт организации незаконных азартных игр
В Госдуме предлагают ужесточить наказание за азартные игры Депутаты хотят установить уголовное наказание за сам факт организации незаконных азартных игр
Начни бизнес: Букмекерская контора H&F продолжает выяснять, как начать свой небольшой бизнес. На этой неделе — букмекерская контора.
Онлайн-казино внесут в реестр запрещённых сайтов
По действующему законодательству сайты интернет-казино невозможно закрыть, даже если их владельцев уже привлекли к ответственности