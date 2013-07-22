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Новости

Из магазинов убрали игровые автоматы, замаскированные под терминалы для оплаты

Нарушения обнаружили в рамках рейдов в сфере игорного бизнеса

0
Новости

Из магазинов убрали игровые автоматы, замаскированные под терминалы для оплаты Нарушения обнаружили в рамках рейдов в сфере игорного бизнеса

Новости

Ограничить право россиян проигрывать собственные деньги

Минфин намерен запретить букмекерам принимать ставки от игроков, проигравших больше МРОТ в месяц

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Новости

Ограничить право россиян проигрывать собственные деньги Минфин намерен запретить букмекерам принимать ставки от игроков, проигравших больше МРОТ в месяц

Новости

Отправлять музыкантов на исправительные работы за рекламу онлайн-казино

Сенатор Исаков предложил артистам поработать лопатой за незаконные призывы к азартным играм

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Новости

Отправлять музыкантов на исправительные работы за рекламу онлайн-казино Сенатор Исаков предложил артистам поработать лопатой за незаконные призывы к азартным играм

Новости

Роскомнадзор стал в два раза чаще блокировать сайты с онлайн-играми

Выявлением незаконных ресурсов занимается Федеральная налоговая служба

0
Новости

Роскомнадзор стал в два раза чаще блокировать сайты с онлайн-играми Выявлением незаконных ресурсов занимается Федеральная налоговая служба

Новости

Сотрудникам ФНС разрешат участвовать в лотереях для поиска нарушителей

Сотрудники ведомства смогут делать ставки и получать выигрыши

1
Новости

Сотрудникам ФНС разрешат участвовать в лотереях для поиска нарушителей Сотрудники ведомства смогут делать ставки и получать выигрыши

Новости

Ролик запрещенного онлайн-казино Azino777 вышел в лидеры рекламы в России

Видеореклама обогнала по просмотрам ролики «Яндекса», Coca-Cola и Tele2

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Новости

Ролик запрещенного онлайн-казино Azino777 вышел в лидеры рекламы в России Видеореклама обогнала по просмотрам ролики «Яндекса», Coca-Cola и Tele2

Дилер в казино
Как всё устроено
Дилер в казиноДилер игорной зоны в Сочи рассказала об умении считать в уме миллионы, истериках проигравших и размерах выигрышей
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Дилер в казино
Как всё устроено

Дилер в казино Дилер игорной зоны в Сочи рассказала об умении считать в уме миллионы, истериках проигравших и размерах выигрышей

Ситуация

Запретить азартные игры в соцсетях

В ЛДПР хотят уберечь детей от лудомании

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Ситуация

Запретить азартные игры в соцсетях В ЛДПР хотят уберечь детей от лудомании

Новости

В России хотят легализовать интернет-покер

Это может принести в бюджет дополнительные 5 млрд рублей

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Новости

В России хотят легализовать интернет-покер Это может принести в бюджет дополнительные 5 млрд рублей

Новости

В Госдуме предлагают ужесточить наказание за азартные игры

Депутаты хотят установить уголовное наказание за сам факт организации незаконных азартных игр

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Новости

В Госдуме предлагают ужесточить наказание за азартные игры Депутаты хотят установить уголовное наказание за сам факт организации незаконных азартных игр

Начни бизнес: Букмекерская контора
Облако знаний
Начни бизнес: Букмекерская контораH&F продолжает выяснять, как начать свой небольшой бизнес. На этой неделе — букмекерская контора.
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Начни бизнес: Букмекерская контора
Облако знаний

Начни бизнес: Букмекерская контора H&F продолжает выяснять, как начать свой небольшой бизнес. На этой неделе — букмекерская контора.

Новости

Онлайн-казино внесут в реестр запрещённых сайтов

По действующему законодательству сайты интернет-казино невозможно закрыть, даже если их владельцев уже привлекли к ответственности

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Новости

Онлайн-казино внесут в реестр запрещённых сайтов По действующему законодательству сайты интернет-казино невозможно закрыть, даже если их владельцев уже привлекли к ответственности