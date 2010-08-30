В Москве откроется «ГлавClub»
На месте закрытого «Б1 Maximum» на Орджоникидзе осенью заработает питерский концертный клуб «ГлавClub».
В Москве откроется «ГлавClub» На месте закрытого «Б1 Maximum» на Орджоникидзе осенью заработает питерский концертный клуб «ГлавClub».
Клуб «Б1 Maximum» закрывается С 1 сентября московский клуб «Б1 Maximum» закрывается на реконструкцию из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности. Об этом официально заявили сотрудники клуба разместив на главной странице своего сайта объявление.