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В Москве откроется «ГлавClub»

На месте закрытого «Б1 Maximum» на Орджоникидзе осенью заработает питерский концертный клуб «ГлавClub».

В Москве откроется «ГлавClub»
На месте закрытого «Б1 Maximum» на Орджоникидзе осенью заработает питерский концертный клуб «ГлавClub».

Клуб «Б1 Maximum» закрывается
Клуб «Б1 Maximum» закрывается С 1 сентября московский клуб «Б1 Maximum» закрывается на реконструкцию из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности. Об этом официально заявили сотрудники клуба разместив на главной странице своего сайта объявление.
Клуб «Б1 Maximum» закрывается

Клуб «Б1 Maximum» закрывается
С 1 сентября московский клуб «Б1 Maximum» закрывается на реконструкцию из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности. Об этом официально заявили сотрудники клуба разместив на главной странице своего сайта объявление.