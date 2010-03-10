Клуб «Б2» закрывается 1 марта
В администрации заведения заявляют, что клуб «временно» прекратит работу
Клуб «Б2» оказался под угрозой закрытия
Новые хозяева здания клуба на Большой Садовой подумывают открыть в нём отель.
Андрей Хегай (Coordi.ru): Как превратить свои потребности в бизнес Часто собственное дело появляется из-за недостатка предложения: человек не может найти нужную вещь на рынке и делает её сам. Андрей Хегай так создал три проекта.
Андрей Хегай (Coordi.ru): Как превратить свои потребности в бизнес Часто собственное дело появляется из-за недостатка предложения: человек не может найти нужную вещь на рынке и делает её сам. Андрей Хегай так создал три проекта.
Главное на неделе: события с 21 по 27 февраля Фестиваль сверхкороткого фильма ESFF, выставка деревянной архитектуры «Уилл Прайс. Параллели» и фестиваль короткометражного корейского кино K-Shorts
Карточка клиента: фотографии звездных посетителей The Village прошелся по местам, в которых висят фотографии знаменитых посетителей, и поговорил с ответственными за инициативу о ее смысле
Карточка клиента: фотографии звездных посетителей The Village прошелся по местам, в которых висят фотографии знаменитых посетителей, и поговорил с ответственными за инициативу о ее смысле
Клиент всегда прав: официанты против посетителей Василий Быков прошелся по московским кафе и спросил у официантов, что им не нравится в посетителях.
Клиент всегда прав: официанты против посетителей Василий Быков прошелся по московским кафе и спросил у официантов, что им не нравится в посетителях.
Бюро находок: вещи в ночных клубах The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.
Бюро находок: вещи в ночных клубах The Village обошел шесть известных московских клубов, проверил, что забывают там посетители и сфотографировал оставленные вещи.
Клуб «Б2» закрыт на три месяца Московский клуб закрывают за нарушение требований пожарной безопасности.
Клуб «Б2» закрыт на три месяца Московский клуб закрывают за нарушение требований пожарной безопасности.
Кино&Гостиная клуба «Б2» Приглашаю Вас в Кино&Гостиную Клуба «Б2» . У нас волшебно! Общение, свечи, кальяны, вино, прекрасная кухня, уютный полумрак, любимое кино .