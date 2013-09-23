Гости столицы: Сутки с Babyshambles Пьянство и трезвость, знакомство с бабушками в московском метро и публичное обнажение — Марина Пужевич провела уик-энд с британской группой Babyshambles, приехавшей в Россию с концертами.
Гости столицы: Сутки с Babyshambles Пьянство и трезвость, знакомство с бабушками в московском метро и публичное обнажение — Марина Пужевич провела уик-энд с британской группой Babyshambles, приехавшей в Россию с концертами.
Планы на выходные: 8–10 ноября Концерт Babyshambles, британское и венгерское кино, голландцы в Третьяковке и выпускники «Базы» в «Фабрике», а также 30-летие группы «Браво» среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 8–10 ноября Концерт Babyshambles, британское и венгерское кино, голландцы в Третьяковке и выпускники «Базы» в «Фабрике», а также 30-летие группы «Браво» среди заметных событий выходных.
События недели: King Krule, Марина Абрамович и новый «ГлавClub» Фестиваль голландского кино, концерт Сержа Танкяна, юбилейный «Блошиный рынок» и ещё несколько событий из календаря The Village.