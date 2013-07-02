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Претензии стриптиз-клуба к Superjob, инвестиции в ботокс и тесты «Яндекса»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Претензии стриптиз-клуба к Superjob, инвестиции в ботокс и тесты «Яндекса» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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В России запускается сервис видеоуроков для родителей Babystep.tv
Представленные в нём одноминутные ролики расскажут родителям о том, как воспитывать ребёнка по системе Монтессори
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