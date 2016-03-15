Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Западный вестибюль станции метро «Багратионовская» закрыли до 1 ноября

Пассажиры могут воспользоваться восточным вестибюлем станции

Западный вестибюль станции метро «Багратионовская» закрыли до 1 ноября

Платформы на станциях «Багратионовская» и «Фили» по направлению в центр закроют на ремонт

Ограничения будут действовать четыре месяца — с 1 июля по 1 ноября

Платформы на станциях «Багратионовская» и «Фили» по направлению в центр закроют на ремонт

Мужчина открыл стрельбу из газового пистолета в метро

Пострадали двое сотрудников службы безопасности метрополитена

Мужчина открыл стрельбу из газового пистолета в метро

Wowhaus построит двухэтажный рынок на «Багратионовской»

На первом этаже будут продавать продукты, а на втором откроются фуд-корт и магазин промтоваров

Wowhaus построит двухэтажный рынок на «Багратионовской»