Западный вестибюль станции метро «Багратионовская» закрыли до 1 ноября
Пассажиры могут воспользоваться восточным вестибюлем станции
Платформы на станциях «Багратионовская» и «Фили» по направлению в центр закроют на ремонт
Ограничения будут действовать четыре месяца — с 1 июля по 1 ноября
Мужчина открыл стрельбу из газового пистолета в метро
Пострадали двое сотрудников службы безопасности метрополитена
Wowhaus построит двухэтажный рынок на «Багратионовской»
На первом этаже будут продавать продукты, а на втором откроются фуд-корт и магазин промтоваров