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Арбузный сезон открывается!
31 июля 2020

Московские бахчевые развалы начнут работу с 3 августа

Как выбрать арбуз и что с ним делать потом
Как выбрать арбуз и что с ним делать потом К началу арбузно-дынного сезона вспоминаем, как выбирать бахчевые и готовить самые крупные ягоды в мире
Как выбрать арбуз и что с ним делать потом

Как выбрать арбуз и что с ним делать потом
К началу арбузно-дынного сезона вспоминаем, как выбирать бахчевые и готовить самые крупные ягоды в мире

В Москве начинают работать бахчевые развалы

На них можно купить арбузы и дыни разных сортов

В Москве начинают работать бахчевые развалы