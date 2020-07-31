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Арбузный сезон открывается!
2020-07-31T19:19:01.000+03:00
31 июля 2020
Московские бахчевые развалы начнут работу с 3 августа
Гид The Village
Как выбрать арбуз и что с ним делать потом
К началу арбузно-дынного сезона вспоминаем, как выбирать бахчевые и готовить самые крупные ягоды в мире
Гид The Village
Как выбрать арбуз и что с ним делать потом
К началу арбузно-дынного сезона вспоминаем, как выбирать бахчевые и готовить самые крупные ягоды в мире
Город
В Москве начинают работать бахчевые развалы
На них можно купить арбузы и дыни разных сортов
В Москве начинают работать бахчевые развалы