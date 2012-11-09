Общественные пространства
В Еврейском музее открывается Центр авангарда
13 января на базе Музея еврейской истории и центра толерантности открывается Центр авангарда.
Общественные пространства
В Еврейском музее открывается Центр авангарда 13 января на базе Музея еврейской истории и центра толерантности открывается Центр авангарда.
Weekend
Новое место: Еврейский музей и Центр толерантностиВ здании Бахметьевского гаража открылся Еврейский музей и Центр толерантности. Первый в России музей, коллекция которого основана на не артефактах, а на интерактивных гаджетах.
Weekend
Новое место: Еврейский музей и Центр толерантности В здании Бахметьевского гаража открылся Еврейский музей и Центр толерантности. Первый в России музей, коллекция которого основана на не артефактах, а на интерактивных гаджетах.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: 5 еврейских музеев в миреК открытию Еврейского музея в Бахметьевском гараже The Village изучил, как устроены похожие институции в других городах мира, от Копенгагена до Филадельфии.
Иностранный опыт