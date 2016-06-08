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Любимое место
Дуэт «Электрофорез» — о Юго-Западе Петербурга
И о том, почему Петербург сейчас «на безумном подъеме»
Любимое место
Дуэт «Электрофорез» — о Юго-Западе Петербурга
И о том, почему Петербург сейчас «на безумном подъеме»
На месте
Как живёт район Петербурга у «кадыровского моста»
Мы побывали на юго-западе города и поговорили с жителями по обе стороны моста, за судьбой которого теперь следит вся Россия
На месте
Как живёт район Петербурга у «кадыровского моста»
Мы побывали на юго-западе города и поговорили с жителями по обе стороны моста, за судьбой которого теперь следит вся Россия