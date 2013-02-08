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Новости
Tamagotchi станет мобильным приложением
Версию для Android и iOS запустят уже в этом году
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Новости
Tamagotchi станет мобильным приложением
Версию для Android и iOS запустят уже в этом году
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