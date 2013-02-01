Новости
Zynga судится с создателями секс-приложения Bang With Friends
В компании уверены, что разработчики специально использовали название, созвучное с такими популярными играми Zynga, как Words With Friends и Chess With Friends
Новости
Zynga судится с создателями секс-приложения Bang With Friends В компании уверены, что разработчики специально использовали название, созвучное с такими популярными играми Zynga, как Words With Friends и Chess With Friends
Новости
В AppStore появилось приложение для знакомств Would Love 2
Оно работает по аналогии с Bang With Friends
Новости
В AppStore появилось приложение для знакомств Would Love 2 Оно работает по аналогии с Bang With Friends
Новости
Приложение для поиска партнёров Bang with Friends скачали 30 000 человек
Признания в сексуальном влечении остаются анонимными до тех пор, пока не станут взаимными
Новости