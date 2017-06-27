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Новости

«Хангри Вульф» запустил кейтеринг

Ценовая политика — 1 000 рублей на человека за фуршет

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Новости

«Хангри Вульф» запустил кейтеринг Ценовая политика — 1 000 рублей на человека за фуршет