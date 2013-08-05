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Новости

«Банки.ру» потратили свыше 5 млн рублей на домен Money.ru для ещё не придуманного проекта

По мнению покупателей, бренд Money.ru может подойти под страхование, фондовый рынок, ПИФы или пенсионные накопления

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Новости

«Банки.ру» потратили свыше 5 млн рублей на домен Money.ru для ещё не придуманного проекта По мнению покупателей, бренд Money.ru может подойти под страхование, фондовый рынок, ПИФы или пенсионные накопления

Новости

Компания «Финам» продала 30% акций интернет-проекта Banki.ru за $6 млн

Долю в проекте выкупил недавно сформированный фонд Russia Partners Technology Fund

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Новости

Компания «Финам» продала 30% акций интернет-проекта Banki.ru за $6 млн Долю в проекте выкупил недавно сформированный фонд Russia Partners Technology Fund