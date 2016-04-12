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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России захотели снова выпускать десятирублевые и пятирублевые купюры

В России захотели снова выпускать десятирублевые и пятирублевые купюры

Некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры из-за массового вброса фальшивок

Проблема затронула банкоматы со старыми устройствами для проверки купюр

Некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры из-за массового вброса фальшивок

Сколько банкоматов не принимают купюры на 200 и 2 тысячи рублей

Новыми банкнотами до сих пор нельзя оплатить в терминале поездку на метро

Сколько банкоматов не принимают купюры на 200 и 2 тысячи рублей

Продавцов будут штрафовать за отказ принимать новые банкноты

Это ущемляет права потребителей

Продавцов будут штрафовать за отказ принимать новые банкноты

Сервис для проверки новых банкнот

Приложение определяет подлинность купюр номиналом 200 и 2 тысячи рублей

Сервис для проверки новых банкнот

Продление «Моей улицы», cовместные поездки на «Яндекс.Такси» и новые банкноты

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Продление «Моей улицы», cовместные поездки на «Яндекс.Такси» и новые банкноты

«В монополии лучше»: Как твиттер отреагировал на новые купюры
«В монополии лучше»: Как твиттер отреагировал на новые купюры Собрали самые яркие комментарии о банкнотах номиналом 200 и 2 тысячи рублей
«В монополии лучше»: Как твиттер отреагировал на новые купюры

«В монополии лучше»: Как твиттер отреагировал на новые купюры
Собрали самые яркие комментарии о банкнотах номиналом 200 и 2 тысячи рублей

Центробанк предупредил о росте числа фальшивых купюр в банкоматах

Это происходит из-за некачественной проверки машиночитаемых признаков

Центробанк предупредил о росте числа фальшивых купюр в банкоматах

Центробанк выпустит пластиковые купюры номиналом 100 рублей

Выпуск банкнот приурочат к чемпионату мира по футболу

Центробанк выпустит пластиковые купюры номиналом 100 рублей

Центробанк показал символы банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей

Деньги поступят в обращение в конце 2017 года

Центробанк показал символы банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей

Определились победители голосования за изображения на купюрах 200 и 2 000 рублей (обновлено)

Сами банкноты планируют выпустить в России к концу 2017 года

Определились победители голосования за изображения на купюрах 200 и 2 000 рублей (обновлено)

Объявлены десять финалистов конкурса символов для новых банкнот

Последний этап голосования продлится по 7 октября

Объявлены десять финалистов конкурса символов для новых банкнот

В России появятся купюры в 200 и 2 000 рублей

Купюры нового номинала войдут в оборот в 2017 году

В России появятся купюры в 200 и 2 000 рублей