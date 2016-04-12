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Некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры из-за массового вброса фальшивок

Проблема затронула банкоматы со старыми устройствами для проверки купюр

Некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры из-за массового вброса фальшивок
Проблема затронула банкоматы со старыми устройствами для проверки купюр

Сколько банкоматов не принимают купюры на 200 и 2 тысячи рублей

Новыми банкнотами до сих пор нельзя оплатить в терминале поездку на метро

Сколько банкоматов не принимают купюры на 200 и 2 тысячи рублей
Новыми банкнотами до сих пор нельзя оплатить в терминале поездку на метро

Продавцов будут штрафовать за отказ принимать новые банкноты

Это ущемляет права потребителей

Продавцов будут штрафовать за отказ принимать новые банкноты
Это ущемляет права потребителей

Сервис для проверки новых банкнот

Приложение определяет подлинность купюр номиналом 200 и 2 тысячи рублей

Сервис для проверки новых банкнот
Приложение определяет подлинность купюр номиналом 200 и 2 тысячи рублей

Продление «Моей улицы», cовместные поездки на «Яндекс.Такси» и новые банкноты

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Продление «Моей улицы», cовместные поездки на «Яндекс.Такси» и новые банкноты
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

«В монополии лучше»: Как твиттер отреагировал на новые купюры
«В монополии лучше»: Как твиттер отреагировал на новые купюры Собрали самые яркие комментарии о банкнотах номиналом 200 и 2 тысячи рублей
«В монополии лучше»: Как твиттер отреагировал на новые купюры

«В монополии лучше»: Как твиттер отреагировал на новые купюры
Собрали самые яркие комментарии о банкнотах номиналом 200 и 2 тысячи рублей

Центробанк предупредил о росте числа фальшивых купюр в банкоматах

Это происходит из-за некачественной проверки машиночитаемых признаков

Центробанк предупредил о росте числа фальшивых купюр в банкоматах
Это происходит из-за некачественной проверки машиночитаемых признаков

Центробанк выпустит пластиковые купюры номиналом 100 рублей

Выпуск банкнот приурочат к чемпионату мира по футболу

Центробанк выпустит пластиковые купюры номиналом 100 рублей
Выпуск банкнот приурочат к чемпионату мира по футболу

Центробанк показал символы банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей

Деньги поступят в обращение в конце 2017 года

Центробанк показал символы банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей
Деньги поступят в обращение в конце 2017 года

Определились победители голосования за изображения на купюрах 200 и 2 000 рублей (обновлено)

Сами банкноты планируют выпустить в России к концу 2017 года

Определились победители голосования за изображения на купюрах 200 и 2 000 рублей (обновлено)
Сами банкноты планируют выпустить в России к концу 2017 года

Объявлены десять финалистов конкурса символов для новых банкнот

Последний этап голосования продлится по 7 октября

Объявлены десять финалистов конкурса символов для новых банкнот
Последний этап голосования продлится по 7 октября

В России появятся купюры в 200 и 2 000 рублей

Купюры нового номинала войдут в оборот в 2017 году

В России появятся купюры в 200 и 2 000 рублей
Купюры нового номинала войдут в оборот в 2017 году