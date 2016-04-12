Некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры из-за массового вброса фальшивок
Проблема затронула банкоматы со старыми устройствами для проверки купюр
Некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры из-за массового вброса фальшивок Проблема затронула банкоматы со старыми устройствами для проверки купюр
Сколько банкоматов не принимают купюры на 200 и 2 тысячи рублей
Новыми банкнотами до сих пор нельзя оплатить в терминале поездку на метро
Сколько банкоматов не принимают купюры на 200 и 2 тысячи рублей Новыми банкнотами до сих пор нельзя оплатить в терминале поездку на метро
Продавцов будут штрафовать за отказ принимать новые банкноты Это ущемляет права потребителей
Сервис для проверки новых банкнот
Приложение определяет подлинность купюр номиналом 200 и 2 тысячи рублей
Сервис для проверки новых банкнот Приложение определяет подлинность купюр номиналом 200 и 2 тысячи рублей
Продление «Моей улицы», cовместные поездки на «Яндекс.Такси» и новые банкноты
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Продление «Моей улицы», cовместные поездки на «Яндекс.Такси» и новые банкноты The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
«В монополии лучше»: Как твиттер отреагировал на новые купюры Собрали самые яркие комментарии о банкнотах номиналом 200 и 2 тысячи рублей
Центробанк предупредил о росте числа фальшивых купюр в банкоматах
Это происходит из-за некачественной проверки машиночитаемых признаков
Центробанк предупредил о росте числа фальшивых купюр в банкоматах Это происходит из-за некачественной проверки машиночитаемых признаков
Центробанк выпустит пластиковые купюры номиналом 100 рублей
Выпуск банкнот приурочат к чемпионату мира по футболу
Центробанк выпустит пластиковые купюры номиналом 100 рублей Выпуск банкнот приурочат к чемпионату мира по футболу
Центробанк показал символы банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей
Деньги поступят в обращение в конце 2017 года
Центробанк показал символы банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей Деньги поступят в обращение в конце 2017 года
Определились победители голосования за изображения на купюрах 200 и 2 000 рублей (обновлено)
Сами банкноты планируют выпустить в России к концу 2017 года
Определились победители голосования за изображения на купюрах 200 и 2 000 рублей (обновлено) Сами банкноты планируют выпустить в России к концу 2017 года
Объявлены десять финалистов конкурса символов для новых банкнот
Последний этап голосования продлится по 7 октября