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Люди в городе
Ветераны бара «Дача» — о его роли и будущем закрытии
В начале апреля в Петербурге закрывается легендарный бар «Дача». The Village поговорил с теми, кто не забывал про него все последние 12 лет
Люди в городе
Ветераны бара «Дача» — о его роли и будущем закрытии
В начале апреля в Петербурге закрывается легендарный бар «Дача». The Village поговорил с теми, кто не забывал про него все последние 12 лет