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Ветераны бара «Дача» — о его роли и будущем закрытии
Ветераны бара «Дача» — о его роли и будущем закрытии В начале апреля в Петербурге закрывается легендарный бар «Дача». The Village поговорил с теми, кто не забывал про него все последние 12 лет
Ветераны бара «Дача» — о его роли и будущем закрытии

Ветераны бара «Дача» — о его роли и будущем закрытии
В начале апреля в Петербурге закрывается легендарный бар «Дача». The Village поговорил с теми, кто не забывал про него все последние 12 лет