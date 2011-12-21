Следующий «Ламбада-маркет» пройдёт 28 июня во дворе «Стрелки»
В этот раз ярмарка соберёт 190 участников и ещё 30 проектов на фуд-корте
Следующий «Ламбада-маркет» пройдёт 28 июня во дворе «Стрелки» В этот раз ярмарка соберёт 190 участников и ещё 30 проектов на фуд-корте
Николай Федотов — о том, как полностью изменить жизнь в 33 и стать шеф-поваром Enebaer The Village продолжает серию материалов о молодых поварах, пришедших в профессию из других областей, но ставших профессионалами. В третьем выпуске — шеф-повар ресторана Enebaer Николай Федотов
Николай Федотов — о том, как полностью изменить жизнь в 33 и стать шеф-поваром Enebaer The Village продолжает серию материалов о молодых поварах, пришедших в профессию из других областей, но ставших профессионалами. В третьем выпуске — шеф-повар ресторана Enebaer Николай Федотов
Неделя фермерской птицы: Специальные блюда в 12 московских ресторанах На этой неделе в ресторанах «Простые вещи», Delicatessen, Tapa de Comida, «Булка», Dome, «Голубка» и Il Pomodoro готовят специальные блюда в рамках Недели фермерской птицы проекта LavkaLavka.