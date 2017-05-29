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Новости

На «Хлебозаводе» открылся бар «Свобода»

В пространстве бара установлена мини-рампа

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Новости

На «Хлебозаводе» открылся бар «Свобода» В пространстве бара установлена мини-рампа