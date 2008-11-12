Пирог, в который мы верим Призыв поддержать Барака Обаму и вера в «сладкое» будущее, – вот причины, по которым жители США провели акцию, масштабом в собственную кухню. Пироги готовились в поддержку будущего президента до выборов, с ними на столе отмечали победу. Лозунг звучал так – разогрейте ваши духовки и начните кулинарную революцию.