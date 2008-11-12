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Такое заявление сделал сегодня президент США Барак Обама, заметив, что американские власти учитывают тот факт, что санкции могут затронуть зависящие от российского газа европейские страны.
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