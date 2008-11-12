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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сотрудников Минэнерго наказали за закупку наклейки «Обама чмо» (обновлено)

Чуть 81 рубль из казны не потратили

Сотрудников Минэнерго наказали за закупку наклейки «Обама чмо» (обновлено)

СМИ рассказали о плане США взломать российскую инфраструктуру

Кибероружие в системах российской инфраструктуры — «цифровой эквивалент бомбы»

СМИ рассказали о плане США взломать российскую инфраструктуру

Дмитрий Песков — о кибератаках на сайт президента России

Пресс-секретарь Путина рассказал об отношении Кремля к источникам угроз информационной безопасности

Дмитрий Песков — о кибератаках на сайт президента России

Обама и лидеры стран ЕС договорились продлить антироссийские санкции

Кремль не считает санкции против России своим вопросом

Обама и лидеры стран ЕС договорились продлить антироссийские санкции

Московские американцы — о Клинтон и Трампе

Московские американцы — о Клинтон и ТрампеЖивущие в Москве сторонники двух главных кандидатов в президенты США объяснили The Village свой выбор

Московские американцы — о Клинтон и Трампе

Московские американцы — о Клинтон и Трампе
Живущие в Москве сторонники двух главных кандидатов в президенты США объяснили The Village свой выбор

Заморозка Google Fiber, аналог Prisma от Facebook и Обама в Кремниевой долине

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Заморозка Google Fiber, аналог Prisma от Facebook и Обама в Кремниевой долине

Барак Обама — о проблемах России

Президент США продолжает настаивать, что миру нужна сильная российская экономика

Барак Обама — о проблемах России

Сколько россиян поддерживают продолжение войны в Сирии

Всего 13 % опрошенных признаются, что не понимают, зачем Москва устраивает атаки по сирийской территории

Сколько россиян поддерживают продолжение войны в Сирии

Самые важные темы 2015 года среди пользователей «ВКонтакте»

В ходе исследования изучили 4,5 миллиарда публичных постов и 6 миллиардов комментариев в соцсети

Самые важные темы 2015 года среди пользователей «ВКонтакте»

Развитие «ВКонтакте», акселератор IKEA и новый Google+

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие «ВКонтакте», акселератор IKEA и новый Google+

Forbes вновь назвал Путина самым влиятельным человеком мира

На втором месте оказалась Ангела Меркель, а на третьем — Барак Обама

Forbes вновь назвал Путина самым влиятельным человеком мира

Барак Обама — об убийстве Бориса Немцова

Президент США связал убийство оппозиционного политика с резким ухудшением соблюдения гражданских свобод в России

Барак Обама — об убийстве Бориса Немцова

Барак Обама — об опасности слабой экономики России

Президент США объяснил, чем экономические проблемы России могут угрожать остальному миру

Барак Обама — об опасности слабой экономики России

Главный поклонник Apple, будущее криптовалют и «умные» часы от Swatch

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Главный поклонник Apple, будущее криптовалют и «умные» часы от Swatch

Барак Обама — о причастности США к смене власти на Украине

Американский президент рассказал об «импровизации» Путина в ответ на действия США

Барак Обама — о причастности США к смене власти на Украине

Дмитрий Рогозин — о мечтах Обамы

Вице-премьер Дмитрий Рогозин отреагировал на заявления Барака Обамы о разорванной в клочья экономике России

Дмитрий Рогозин — о мечтах Обамы

Барак Обама — о состоянии российской экономики

Президент США заявил, что санкции помогли разорвать экономику России «в клочья»

Барак Обама — о состоянии российской экономики

Барак Обама — об экономических различиях России и США

Американский президент считает, что экономика его страны более динамичная и гибкая

Барак Обама — об экономических различиях России и США

Сколько россиян негативно относится к президенту США Бараку Обаме

Данные привёл Всероссийский центр изучения общественного мнения

Сколько россиян негативно относится к президенту США Бараку Обаме

Дмитрий Медведев — о политике Украины и США

Премьер-министр России отреагировал на последние решения Барака Обамы и Петра Порошенко

Дмитрий Медведев — о политике Украины и США

Барак Обама — об играх с Путиным

Президент США заявил об ошибочности действий главы России

Барак Обама — об играх с Путиным

Проблемы сборщиков iPhone, особняк для создателя Minecraft и перезапуск Secret

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Проблемы сборщиков iPhone, особняк для создателя Minecraft и перезапуск Secret

Обама усомнился в необходимости введения новых санкций против России

Президент уверен, что ЕС и США должны воздействовать на Россию исключительно вместе

Обама усомнился в необходимости введения новых санкций против России

Как жить под санкциями 20 лет
Как жить под санкциями 20 лет The Village узнал, как жилось странам во время экономических санкций и почему ограничения мирового сообщества обычно не приводят к нужному результату
Как жить под санкциями 20 лет

Как жить под санкциями 20 лет
The Village узнал, как жилось странам во время экономических санкций и почему ограничения мирового сообщества обычно не приводят к нужному результату

Зачем США легализуют марихуану The Village ответил на пять главных вопросов о легализации каннабиса

Зачем США легализуют марихуану

Марк Цукерберг опрокинул на себя ведро ледяной воды

С помощью этого флешмоба планируется привлечь внимание к изучению бокового амиотрофического склероза

Марк Цукерберг опрокинул на себя ведро ледяной воды

Лавров: Деловой настрой и чувство юмора на форуме в Петербурге показали – Россию нельзя изолировать

Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на заявление президента США Барака Обамы о том, что Америка быстро добилась изоляции России благодаря своему лидирующему положению в мире.

Лавров: Деловой настрой и чувство юмора на форуме в Петербурге показали – Россию нельзя изолировать

Hopes Markets: Санкции в недвижимости и самолётостроении, доставка eBay и обещания Обамы

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Hopes Markets: Санкции в недвижимости и самолётостроении, доставка eBay и обещания Обамы

Россия приостановит работу американских станций GPS на своей территории

Их работа будет прекращена полностью, если Москва и Вашингтон не договорятся по поводу размещения станций ГЛОНАСС на территории США.

Россия приостановит работу американских станций GPS на своей территории

Барак Обама лишил Россию части торговых льгот

Он связал это с положительной динамикой экономического развития страны

Барак Обама лишил Россию части торговых льгот

Кому война: Чем стратегия Путина грозит российскому бизнесу
Кому война: Чем стратегия Путина грозит российскому бизнесу В феврале H&F оценил сценарии развития конфликта в Крыму и предсказал медленное урегулирование и санкции. После новых санкций и хаоса на востоке Украины мы вновь анализируем ситуацию: что ждёт бизнес?
Кому война: Чем стратегия Путина грозит российскому бизнесу

Кому война: Чем стратегия Путина грозит российскому бизнесу
В феврале H&F оценил сценарии развития конфликта в Крыму и предсказал медленное урегулирование и санкции. После новых санкций и хаоса на востоке Украины мы вновь анализируем ситуацию: что ждёт бизнес?

Обама призвал Евросоюз подготовиться к расширению санкций против России

Политики обеспокоены ситуацией на Юго-Востоке Украины

Обама призвал Евросоюз подготовиться к расширению санкций против России

Преступники в масках Барака Обамы и Гайя Фокса ограбили «Курочку Рябу»

До этого они уже похитили драгоценности на сумму в 1 млн рублей

Преступники в масках Барака Обамы и Гайя Фокса ограбили «Курочку Рябу»

Провал дня: Белый дом выступил против селфи с Обамой

Юристы президента запрещают использовать этот снимок в рекламных целях

Провал дня: Белый дом выступил против селфи с Обамой

Успех дня: Samsung заполучила селфи с Обамой

Снимок набрал свыше 40 000 репостов

Успех дня: Samsung заполучила селфи с Обамой

Подать голос: Как работают онлайн-петиции
Подать голос: Как работают онлайн-петиции The Village разобрался, какой толк от онлайн-петиций, как работает сайт обращений к правительству США и сколько подписей собрали требования депортировать Джастина Бибера и легализовать марихуану
Подать голос: Как работают онлайн-петиции

Подать голос: Как работают онлайн-петиции
The Village разобрался, какой толк от онлайн-петиций, как работает сайт обращений к правительству США и сколько подписей собрали требования депортировать Джастина Бибера и легализовать марихуану

Hopes Markets: Падение акций, антирейтинг Обамы и мобильное будущее России

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Hopes Markets: Падение акций, антирейтинг Обамы и мобильное будущее России

США готовы разрешить экспорт газа в необходимых Европе объёмах

Такое заявление сделал сегодня президент США Барак Обама, заметив, что американские власти учитывают тот факт, что санкции могут затронуть зависящие от российского газа европейские страны.

США готовы разрешить экспорт газа в необходимых Европе объёмах

Обама стал первым верифицированным пользователем на Quora

Он использует сервис для продвижения реформы здравоохранения

Обама стал первым верифицированным пользователем на Quora

АНБ могут запретить следить за звонками

Соответствующий законопроект в скором времени будет представлен на рассмотрение Конгресса

АНБ могут запретить следить за звонками

Стихотворение дня: Сенатор Анатолий Лысков о Крыме и Обаме

Член сенатского комитета по законодательству Анатолий Лысков обратился к американскому президенту в стихах

Стихотворение дня: Сенатор Анатолий Лысков о Крыме и Обаме

BlackBerry может остаться без Обамы

Предполагается, что президент перейдёт на смартфон на базе Android

BlackBerry может остаться без Обамы

США вводят санкции против политиков и крупных бизнесменов России

Барак Обама заявил, что под санкции подпадут не только физические лица, но и банк «Россия»

США вводят санкции против политиков и крупных бизнесменов России

Hopes Markets: Минимум ММВБ, сокращения в Adobe и итальянский кокаин

Самое важное на рынках и биржах за ночь — в одном обзоре

Hopes Markets: Минимум ММВБ, сокращения в Adobe и итальянский кокаин

Путин подчеркнул первостепенную важность российско-американских отношений

Россия и США условились продолжить активное внешнеполитическое сотрудничество

Путин подчеркнул первостепенную важность российско-американских отношений

Как военная операция в Украине отразится на российском бизнесе: 4 сценария развития событий
Как военная операция в Украине отразится на российском бизнесе: 4 сценария развития событий H&F рассматривает варианты изменения ситуации на Украине и их последствия для предпринимателей, а также оценивает вероятность каждого из сюжетов.
Как военная операция в Украине отразится на российском бизнесе: 4 сценария развития событий

Как военная операция в Украине отразится на российском бизнесе: 4 сценария развития событий
H&F рассматривает варианты изменения ситуации на Украине и их последствия для предпринимателей, а также оценивает вероятность каждого из сюжетов.

Обама выступил за сохранение принципа сетевой нейтральности

Однако Белый дом не может напрямую повлиять на работу Федерального агентства связи и интернет-провайдеров

Обама выступил за сохранение принципа сетевой нейтральности

Цифра дня: 200 млн SMS ежедневно перехватывались спецслужбами США

Таким образом они накапливали данные о гражданах, которых даже не подозревают в совершении противоправных действий

Цифра дня: 200 млн SMS ежедневно перехватывались спецслужбами США

Обама запретил размещать ГЛОНАСС на территории США

В новом законе об оборонном бюджете страны прописали практически невыполнимые условия для размещения станций отечественной навигационной системы

Обама запретил размещать ГЛОНАСС на территории США

Обаме запретили пользоваться iPhone из соображений безопасности

С этими же целями его хотели лишить и компьютера, но Обама настоял на том, что он ему необходим

Обаме запретили пользоваться iPhone из соображений безопасности

Business Geek: Провал IT-программы Обамы, миллионы на Хэллоуине и другие хиты недели
Business Geek: Провал IT-программы Обамы, миллионы на Хэллоуине и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Business Geek: Провал IT-программы Обамы, миллионы на Хэллоуине и другие хиты недели

Business Geek: Провал IT-программы Обамы, миллионы на Хэллоуине и другие хиты недели
Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

США удалось избежать дефолта

Теперь у правительства будет несколько месяцев, чтобы решить основные вопросы согласования бюджета на следующий год

США удалось избежать дефолта

Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой
Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой The Village нашёл положительные и отрицательные стороны в работе Кваме Килпатрика, бывшего мэра обанкротившегося Детройта, которого на днях посадили в тюрьму на 28 лет.
Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой

Полный банкрот: Как бывший мэр Детройта оказался за решёткой
The Village нашёл положительные и отрицательные стороны в работе Кваме Килпатрика, бывшего мэра обанкротившегося Детройта, которого на днях посадили в тюрьму на 28 лет.

Стоимость Samsung упала на $1 млрд из-за отмены запрета на продажу устаревшей продукции Apple в США

При этом уже в эту пятницу Комиссия по международной торговле США может наложить запрет на продажу мобильных устройств линейки Galaxy на территории страны

Стоимость Samsung упала на $1 млрд из-за отмены запрета на продажу устаревшей продукции Apple в США

Пирог, в который мы верим Призыв поддержать Барака Обаму и вера в «сладкое» будущее, – вот причины, по которым жители США провели акцию, масштабом в собственную кухню. Пироги готовились в поддержку будущего президента до выборов, с ними на столе отмечали победу. Лозунг звучал так – разогрейте ваши духовки и начните кулинарную революцию.

Пирог, в который мы верим