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Новости

Каким будет самый высокий жилой комплекс Европы One Tower

Его планируют закончить к 2022 году

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Новости

Каким будет самый высокий жилой комплекс Европы One Tower Его планируют закончить к 2022 году

Новости

У станции Одинцово сносят водонапорную башню для строительства наземного метро

Под угрозой перестройки находится и вокзал-паровоз, построенный Львом Кекушевым

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Новости

У станции Одинцово сносят водонапорную башню для строительства наземного метро Под угрозой перестройки находится и вокзал-паровоз, построенный Львом Кекушевым

Новости

Действующие башни и подземелья России

Карту составила архитектурная группа «Подельники»

0
Новости

Действующие башни и подземелья России Карту составила архитектурная группа «Подельники»

Новости

Самые дорогие пентхаусы Москвы

Большинство квартир находится в «Москва-Сити»

0
Новости

Самые дорогие пентхаусы Москвы Большинство квартир находится в «Москва-Сити»

Новости

В «Москва-Сити» завершилось строительство самого высокого здания в Европе

Высота башни «Башня Федерация» — 374 метра

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Новости

В «Москва-Сити» завершилось строительство самого высокого здания в Европе Высота башни «Башня Федерация» — 374 метра

Город

Цифра дня: Самое высокое здание Европы — в Москве

Немецкая аналитическая компания Emporis признала небоскрёб «Меркурий Сити» в деловом комплексе «Москва-сити» самым высоким зданием в Европе.

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Город

Цифра дня: Самое высокое здание Европы — в Москве Немецкая аналитическая компания Emporis признала небоскрёб «Меркурий Сити» в деловом комплексе «Москва-сити» самым высоким зданием в Европе.