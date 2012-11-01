Новости
Каким будет самый высокий жилой комплекс Европы One Tower Его планируют закончить к 2022 году
Новости
У станции Одинцово сносят водонапорную башню для строительства наземного метро
Под угрозой перестройки находится и вокзал-паровоз, построенный Львом Кекушевым
Новости
У станции Одинцово сносят водонапорную башню для строительства наземного метро Под угрозой перестройки находится и вокзал-паровоз, построенный Львом Кекушевым
Новости
Действующие башни и подземелья России Карту составила архитектурная группа «Подельники»
Новости
Самые дорогие пентхаусы Москвы Большинство квартир находится в «Москва-Сити»
Новости
В «Москва-Сити» завершилось строительство самого высокого здания в Европе
Высота башни «Башня Федерация» — 374 метра
Новости
В «Москва-Сити» завершилось строительство самого высокого здания в Европе Высота башни «Башня Федерация» — 374 метра
Город
Цифра дня: Самое высокое здание Европы — в Москве
Немецкая аналитическая компания Emporis признала небоскрёб «Меркурий Сити» в деловом комплексе «Москва-сити» самым высоким зданием в Европе.
Город