Новости
Возле бассейна «Чайка» появится современный спортцентр с панорамным рестораном
Власти решили довести до ума долгострой в Турчаниновом переулке
Новости
Возле бассейна «Чайка» появится современный спортцентр с панорамным рестораном Власти решили довести до ума долгострой в Турчаниновом переулке
Weekend
У «Москвы глазами инженера» появились экскурсии по бассейну «Чайка»
Приобретая билет на экскурсию, посетитель получает час плавания в бассейне
Weekend
У «Москвы глазами инженера» появились экскурсии по бассейну «Чайка» Приобретая билет на экскурсию, посетитель получает час плавания в бассейне
Город
Группа «ВТБ» продала все акции бассейна «Чайка» с аукциона (обновлено)
Победителем торгов стала компания «Перспектива»
Город
Группа «ВТБ» продала все акции бассейна «Чайка» с аукциона (обновлено) Победителем торгов стала компания «Перспектива»
Город
Москвичи жалуются на повышение цен в бассейне «Чайка»
В ходе реконструкции бассейн «Чайка» превратился в спортивно-оздоровительный центр и заменил абонементы на клубные карты, ценообразование которых устроило не всех.
Город