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Новости

Возле бассейна «Чайка» появится современный спортцентр с панорамным рестораном

Власти решили довести до ума долгострой в Турчаниновом переулке

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Новости

Возле бассейна «Чайка» появится современный спортцентр с панорамным рестораном Власти решили довести до ума долгострой в Турчаниновом переулке

Weekend

У «Москвы глазами инженера» появились экскурсии по бассейну «Чайка»

Приобретая билет на экскурсию, посетитель получает час плавания в бассейне

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Weekend

У «Москвы глазами инженера» появились экскурсии по бассейну «Чайка» Приобретая билет на экскурсию, посетитель получает час плавания в бассейне

Город

Группа «ВТБ» продала все акции бассейна «Чайка» с аукциона (обновлено)

Победителем торгов стала компания «Перспектива»

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Город

Группа «ВТБ» продала все акции бассейна «Чайка» с аукциона (обновлено) Победителем торгов стала компания «Перспектива»

Общественные пространства

Бассейн «Чайка» повторно выставили на торги

Аукцион пройдёт 26 апреля

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Общественные пространства

Бассейн «Чайка» повторно выставили на торги Аукцион пройдёт 26 апреля

Город

Москвичи жалуются на повышение цен в бассейне «Чайка»

В ходе реконструкции бассейн «Чайка» превратился в спортивно-оздоровительный центр и заменил абонементы на клубные карты, ценообразование которых устроило не всех.

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Город

Москвичи жалуются на повышение цен в бассейне «Чайка» В ходе реконструкции бассейн «Чайка» превратился в спортивно-оздоровительный центр и заменил абонементы на клубные карты, ценообразование которых устроило не всех.