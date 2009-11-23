В Москве построят около 30 новых бассейнов
По словам Сергея Собянина, в столице мало мест для плавания
«Здесь вам не Москва-река»: 13 хороших бассейнов в городе Самые дешевые абонементы, самые большие бассейны и персональные уроки плавания
«Здесь вам не Москва-река»: 13 хороших бассейнов в городе
Самые дешевые абонементы, самые большие бассейны и персональные уроки плавания
На площади Революции откроются бассейны для вейкбординга
Площадки откроются в конце августа и будут работать до 9 октября
«Сложный путь, но престижный»: Спасатели на водах — о своём призванииThe Village поговорил с московскими спасателями об утопающих, распорядке дня и постоянном напряжении от работы
«Сложный путь, но престижный»: Спасатели на водах — о своём призвании The Village поговорил с московскими спасателями об утопающих, распорядке дня и постоянном напряжении от работы
Жизнь — курорт: Пять новых открытых бассейнов в МосквеThe Village рассказывает об открытых в последние годы летних пространствах, которые смогут хотя бы на день заменить отпуск у моря
Жизнь — курорт: Пять новых открытых бассейнов в Москве The Village рассказывает об открытых в последние годы летних пространствах, которые смогут хотя бы на день заменить отпуск у моря
На ВДНХ откроется летняя площадка с пляжем, бассейнами и джакузи
Новый комплекс общей площадью больше 1,5 тысячи гектара откроют на бывшем пустыре между павильонами № 8 и № 9
«Почему в душевых при бассейнах нет дверей?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане
«Почему в душевых при бассейнах нет дверей?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане
Итоги сезона: 7 главных изменений в московских парках Новые летние кинотеатры, вейк-парк в центре Москвы, концепция развития парка Горького и реконструкция Крымской набережной — The Village выбрал семь важных новостей московских парков за минувшее лето.
Итоги сезона: 7 главных изменений в московских парках Новые летние кинотеатры, вейк-парк в центре Москвы, концепция развития парка Горького и реконструкция Крымской набережной — The Village выбрал семь важных новостей московских парков за минувшее лето.
На «Флаконе» открывается летняя площадка с бассейном
На дизайн-заводе «Флакон» открывается Action Park — летняя зона с бассейном, настольными играми, баром, танцевальной и волейбольной площадками.
Взрослые москвичи могут посещать бассейны без справок Взрослое население России может посещать бассейны без справки, заявили в Роспотребнадзоре
Необычные бассейны мира Благодаря расположению, дизайну или размеру эти бассейны — больше, чем закрытые емкости с водой, предназначенные для купания. В большинстве случаев нужно быть очень богатым, чтобы иметь возможность погрузиться в роскошные воды. Но есть и вполне доступные варианты.