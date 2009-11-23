Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сырой проект: Новый открытый бассейн «Акватория „ЗИЛ“»

Сырой проект: Новый открытый бассейн «Акватория „ЗИЛ“»

Сырой проект: Новый открытый бассейн «Акватория „ЗИЛ“»

Сырой проект: Новый открытый бассейн «Акватория „ЗИЛ“»

В Москве построят около 30 новых бассейнов

По словам Сергея Собянина, в столице мало мест для плавания

В Москве построят около 30 новых бассейнов

«Здесь вам не Москва-река»: 13 хороших бассейнов в городе
«Здесь вам не Москва-река»: 13 хороших бассейнов в городе Самые дешевые абонементы, самые большие бассейны и персональные уроки плавания
«Здесь вам не Москва-река»: 13 хороших бассейнов в городе

«Здесь вам не Москва-река»: 13 хороших бассейнов в городе
Самые дешевые абонементы, самые большие бассейны и персональные уроки плавания

На площади Революции откроются бассейны для вейкбординга

Площадки откроются в конце августа и будут работать до 9 октября

На площади Революции откроются бассейны для вейкбординга

«Сложный путь, но престижный»: Спасатели на водах — о своём призвании

«Сложный путь, но престижный»: Спасатели на водах — о своём призванииThe Village поговорил с московскими спасателями об утопающих, распорядке дня и постоянном напряжении от работы

«Сложный путь, но престижный»: Спасатели на водах — о своём призвании

«Сложный путь, но престижный»: Спасатели на водах — о своём призвании
The Village поговорил с московскими спасателями об утопающих, распорядке дня и постоянном напряжении от работы

Жизнь — курорт: Пять новых открытых бассейнов в Москве

Жизнь — курорт: Пять новых открытых бассейнов в МосквеThe Village рассказывает об открытых в последние годы летних пространствах, которые смогут хотя бы на день заменить отпуск у моря

Жизнь — курорт: Пять новых открытых бассейнов в Москве

Жизнь — курорт: Пять новых открытых бассейнов в Москве
The Village рассказывает об открытых в последние годы летних пространствах, которые смогут хотя бы на день заменить отпуск у моря

На ВДНХ откроется летняя площадка с пляжем, бассейнами и джакузи

Новый комплекс общей площадью больше 1,5 тысячи гектара откроют на бывшем пустыре между павильонами № 8 и № 9

На ВДНХ откроется летняя площадка с пляжем, бассейнами и джакузи

«Почему в душевых при бассейнах нет дверей?»
«Почему в душевых при бассейнах нет дверей?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане
«Почему в душевых при бассейнах нет дверей?»

«Почему в душевых при бассейнах нет дверей?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане

Итоги сезона: 7 главных изменений в московских парках
Итоги сезона: 7 главных изменений в московских парках Новые летние кинотеатры, вейк-парк в центре Москвы, концепция развития парка Горького и реконструкция Крымской набережной — The Village выбрал семь важных новостей московских парков за минувшее лето.
Итоги сезона: 7 главных изменений в московских парках

Итоги сезона: 7 главных изменений в московских парках
Новые летние кинотеатры, вейк-парк в центре Москвы, концепция развития парка Горького и реконструкция Крымской набережной — The Village выбрал семь важных новостей московских парков за минувшее лето.

На «Флаконе» открывается летняя площадка с бассейном

На дизайн-заводе «Флакон» открывается Action Park — летняя зона с бассейном, настольными играми, баром, танцевальной и волейбольной площадками.

На «Флаконе» открывается летняя площадка с бассейном

Взрослые москвичи могут посещать бассейны без справок Взрослое население России может посещать бассейны без справки, заявили в Роспотребнадзоре

Взрослые москвичи могут посещать бассейны без справок

Другие берега
Другие берега "Чтобы понять город, надо в нем поплавать"
Другие берега

Другие берега
"Чтобы понять город, надо в нем поплавать"

Необычные бассейны мира Благодаря расположению, дизайну или размеру эти бассейны — больше, чем закрытые емкости с водой, предназначенные для купания. В большинстве случаев нужно быть очень богатым, чтобы иметь возможность погрузиться в роскошные воды. Но есть и вполне доступные варианты.

Необычные бассейны мира