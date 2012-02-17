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В даркнет слили базу данных автомобилей с персональной информацией владельцев

Ее можно купить за 200 тысяч рублей

В даркнет слили базу данных автомобилей с персональной информацией владельцев
Ее можно купить за 200 тысяч рублей

База патентов от «Яндекса»

Сервис предоставляет документы с 1924 года по наши дни

База патентов от «Яндекса»
Сервис предоставляет документы с 1924 года по наши дни

Вызываю базу: Как собрать правильный гардероб
СПЕЦПРОЕКТ
Вызываю базу: Как собрать правильный гардероб Что делать, чтобы не замирать каждое утро в отчаянии перед распахнутым шкафом
Вызываю базу: Как собрать правильный гардероб
СПЕЦПРОЕКТ

Вызываю базу: Как собрать правильный гардероб
Что делать, чтобы не замирать каждое утро в отчаянии перед распахнутым шкафом

Клуб «Грибоедов» могут закрыть

Старейший клуб Петербурга «Грибоедов», возможно, вскоре уедет из помещения на Воронежской улице, где квартировал 18 лет.

Клуб «Грибоедов» могут закрыть
Старейший клуб Петербурга «Грибоедов», возможно, вскоре уедет из помещения на Воронежской улице, где квартировал 18 лет.

Смени пластинку: 6 виниловых магазинов Петербурга
Смени пластинку: 6 виниловых магазинов Петербурга The Village побывал в 6 виниловых магазинах Петербурга и узнал, где покупают пластинки любители рока, хаус-диджеи и ретрограды.
Смени пластинку: 6 виниловых магазинов Петербурга

Смени пластинку: 6 виниловых магазинов Петербурга
The Village побывал в 6 виниловых магазинах Петербурга и узнал, где покупают пластинки любители рока, хаус-диджеи и ретрограды.