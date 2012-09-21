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Новости

«Медуза»: Персональные данные всех интернет-избирателей лежали в (почти) открытом доступе

В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов

0
Новости

«Медуза»: Персональные данные всех интернет-избирателей лежали в (почти) открытом доступе В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов

Новости

В твиттере МИДа появилось объявление о продаже базы данных застрявших за рубежом россиян

Аккаунт ведомства взломали

0
Новости

В твиттере МИДа появилось объявление о продаже базы данных застрявших за рубежом россиян Аккаунт ведомства взломали

Новости

В даркнет слили базу данных автомобилей с персональной информацией владельцев

Ее можно купить за 200 тысяч рублей

0
Новости

В даркнет слили базу данных автомобилей с персональной информацией владельцев Ее можно купить за 200 тысяч рублей

Новости

Данные клиентов алкомаркетов «Красное & Белое» попали в открытый доступ

Сейчас информацию может бесплатно скачать кто угодно

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Новости

Данные клиентов алкомаркетов «Красное & Белое» попали в открытый доступ Сейчас информацию может бесплатно скачать кто угодно

Новости

Базу данных сервиса «Слетать.ру» с паспортами клиентов нашли в открытом доступе

Сейчас ее уже заблокировали

0
Новости

Базу данных сервиса «Слетать.ру» с паспортами клиентов нашли в открытом доступе Сейчас ее уже заблокировали

Новости

Данные 120 тысяч клиентов банков из черного списка ЦБ попали в открытый доступ

Утечка может обернуться дли клиентов проблемами при устройстве на работу

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Новости

Данные 120 тысяч клиентов банков из черного списка ЦБ попали в открытый доступ Утечка может обернуться дли клиентов проблемами при устройстве на работу

Новости

Сервис Doc+ хранит личные данные пользователей в открытом доступе (обновлено)

Утечка затронула как клиентов, так и сотрудников сервиса

0
Новости

Сервис Doc+ хранит личные данные пользователей в открытом доступе (обновлено) Утечка затронула как клиентов, так и сотрудников сервиса

Новости

Движение «Эка» соберет базу российских шеринг-сервисов

На карте появятся проекты фуд-шеринга, буккроссинги, каршеринги и секонд-хенды

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Новости

Движение «Эка» соберет базу российских шеринг-сервисов На карте появятся проекты фуд-шеринга, буккроссинги, каршеринги и секонд-хенды

Новости

Власти планируют создать единую базу данных о гражданах и бизнесе

Новая система включит данные из государственных информационных систем, реестров и баз данных

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Новости

Власти планируют создать единую базу данных о гражданах и бизнесе Новая система включит данные из государственных информационных систем, реестров и баз данных

Новости

Московским водителям из-за ошибки в системе списали более 5 миллионов штрафов

Причина сбоя — неверно указанные фамилии или адреса водителей

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Новости

Московским водителям из-за ошибки в системе списали более 5 миллионов штрафов Причина сбоя — неверно указанные фамилии или адреса водителей

Новости

Правительство рассчитывает создать цифровой профиль россиян через пять лет

Стоимость проекта неизвестна

0
Новости

Правительство рассчитывает создать цифровой профиль россиян через пять лет Стоимость проекта неизвестна

Новости

Из-за создания единой базы абонентов могут вырасти цены на сотовую связь

Депутатам Госдумы предложили пересмотреть проект закона

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Новости

Из-за создания единой базы абонентов могут вырасти цены на сотовую связь Депутатам Госдумы предложили пересмотреть проект закона

Новости

Пользователи GetContact выясняют, как они записаны в чужих телефонах

Приложение уже вышло на первое место в российском App Store

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Новости

Пользователи GetContact выясняют, как они записаны в чужих телефонах Приложение уже вышло на первое место в российском App Store

Новости

ФСБ создала базу данных иностранных террористов

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров

0
Новости

ФСБ создала базу данных иностранных террористов Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров

Новости

МВД может стать оператором биометрической системы идентификации клиентов

Ранее оператором системы стал «Ростелеком»

0
Новости

МВД может стать оператором биометрической системы идентификации клиентов Ранее оператором системы стал «Ростелеком»

Новости

Россвязь хочет создать реестр для идентификации мобильных телефонов

Это поможет выявить нелегальные устройства и блокировать их

0
Новости

Россвязь хочет создать реестр для идентификации мобильных телефонов Это поможет выявить нелегальные устройства и блокировать их

Транспорт

В Москве появилась база данных водителей частных автобусов

Сервис создан, чтобы следить за репутацией водителей

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Транспорт

В Москве появилась база данных водителей частных автобусов Сервис создан, чтобы следить за репутацией водителей

Транспорт

В Москве создадут базу данных о дорожных знаках, светофорах и разметке

Для каждого дорожного знака, светофора, разметки и ограждения, которые есть в Москве, создадут свой электронный паспорт

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Транспорт

В Москве создадут базу данных о дорожных знаках, светофорах и разметке Для каждого дорожного знака, светофора, разметки и ограждения, которые есть в Москве, создадут свой электронный паспорт

Город

Съёмные квартиры поставят на учёт

Для контроля над сдачей квартир в аренду мэрия создает электронную базу всех квартировладельцев, доступ к которой получит полиция, налоговая и другие заинтересованные ведомства.

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Город

Съёмные квартиры поставят на учёт Для контроля над сдачей квартир в аренду мэрия создает электронную базу всех квартировладельцев, доступ к которой получит полиция, налоговая и другие заинтересованные ведомства.