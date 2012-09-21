«Медуза»: Персональные данные всех интернет-избирателей лежали в (почти) открытом доступе
В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов
«Медуза»: Персональные данные всех интернет-избирателей лежали в (почти) открытом доступе В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов
В твиттере МИДа появилось объявление о продаже базы данных застрявших за рубежом россиян
Аккаунт ведомства взломали
В твиттере МИДа появилось объявление о продаже базы данных застрявших за рубежом россиян Аккаунт ведомства взломали
В даркнет слили базу данных автомобилей с персональной информацией владельцев
Ее можно купить за 200 тысяч рублей
В даркнет слили базу данных автомобилей с персональной информацией владельцев Ее можно купить за 200 тысяч рублей
Данные клиентов алкомаркетов «Красное & Белое» попали в открытый доступ
Сейчас информацию может бесплатно скачать кто угодно
Данные клиентов алкомаркетов «Красное & Белое» попали в открытый доступ Сейчас информацию может бесплатно скачать кто угодно
Базу данных сервиса «Слетать.ру» с паспортами клиентов нашли в открытом доступе
Сейчас ее уже заблокировали
Базу данных сервиса «Слетать.ру» с паспортами клиентов нашли в открытом доступе Сейчас ее уже заблокировали
Данные 120 тысяч клиентов банков из черного списка ЦБ попали в открытый доступ
Утечка может обернуться дли клиентов проблемами при устройстве на работу
Данные 120 тысяч клиентов банков из черного списка ЦБ попали в открытый доступ Утечка может обернуться дли клиентов проблемами при устройстве на работу
Сервис Doc+ хранит личные данные пользователей в открытом доступе (обновлено)
Утечка затронула как клиентов, так и сотрудников сервиса
Сервис Doc+ хранит личные данные пользователей в открытом доступе (обновлено) Утечка затронула как клиентов, так и сотрудников сервиса
Движение «Эка» соберет базу российских шеринг-сервисов
На карте появятся проекты фуд-шеринга, буккроссинги, каршеринги и секонд-хенды
Движение «Эка» соберет базу российских шеринг-сервисов На карте появятся проекты фуд-шеринга, буккроссинги, каршеринги и секонд-хенды
Власти планируют создать единую базу данных о гражданах и бизнесе
Новая система включит данные из государственных информационных систем, реестров и баз данных
Власти планируют создать единую базу данных о гражданах и бизнесе Новая система включит данные из государственных информационных систем, реестров и баз данных
Московским водителям из-за ошибки в системе списали более 5 миллионов штрафов
Причина сбоя — неверно указанные фамилии или адреса водителей
Московским водителям из-за ошибки в системе списали более 5 миллионов штрафов Причина сбоя — неверно указанные фамилии или адреса водителей
Правительство рассчитывает создать цифровой профиль россиян через пять лет
Стоимость проекта неизвестна
Правительство рассчитывает создать цифровой профиль россиян через пять лет Стоимость проекта неизвестна
Из-за создания единой базы абонентов могут вырасти цены на сотовую связь
Депутатам Госдумы предложили пересмотреть проект закона
Из-за создания единой базы абонентов могут вырасти цены на сотовую связь Депутатам Госдумы предложили пересмотреть проект закона
Пользователи GetContact выясняют, как они записаны в чужих телефонах
Приложение уже вышло на первое место в российском App Store
Пользователи GetContact выясняют, как они записаны в чужих телефонах Приложение уже вышло на первое место в российском App Store
ФСБ создала базу данных иностранных террористов
Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров
ФСБ создала базу данных иностранных террористов Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров
МВД может стать оператором биометрической системы идентификации клиентов
Ранее оператором системы стал «Ростелеком»
МВД может стать оператором биометрической системы идентификации клиентов Ранее оператором системы стал «Ростелеком»
Россвязь хочет создать реестр для идентификации мобильных телефонов
Это поможет выявить нелегальные устройства и блокировать их
Россвязь хочет создать реестр для идентификации мобильных телефонов Это поможет выявить нелегальные устройства и блокировать их
В Москве появилась база данных водителей частных автобусов
Сервис создан, чтобы следить за репутацией водителей
В Москве появилась база данных водителей частных автобусов Сервис создан, чтобы следить за репутацией водителей
В Москве создадут базу данных о дорожных знаках, светофорах и разметке
Для каждого дорожного знака, светофора, разметки и ограждения, которые есть в Москве, создадут свой электронный паспорт
В Москве создадут базу данных о дорожных знаках, светофорах и разметке Для каждого дорожного знака, светофора, разметки и ограждения, которые есть в Москве, создадут свой электронный паспорт
Съёмные квартиры поставят на учёт
Для контроля над сдачей квартир в аренду мэрия создает электронную базу всех квартировладельцев, доступ к которой получит полиция, налоговая и другие заинтересованные ведомства.