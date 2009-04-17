Восточный Лондон- привет от рваных штиблет Brick Lane - знаменитейшая улица Восточного Лондона. Улица всевозможных бангладешских и индусских ресторанов, молодёжных шиша баров, дискотек, арт галерей, магазинов винтажной одежды и кафейен. Улица, которая по воскресеньям превращается в громадный Рынок (Блошиный, продуктовый, и т.д.). Это своеобразный подиум всевозможных трендов и направлений, на Brick Lane можно встретить кого...