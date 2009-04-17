Артисты «Гоголь-центра» организуют благотворительный базар в Москве
И встретятся с посетителями во время свободной дискуссии
В эти выходные откроется фермерский рынок LavkaLavka с винокурней
Гостей ждут дегустации вина, сыров и других продуктов
Посольство Италии проведет благотворительный «Итальянский базар»
Средства, собранные в ходе акции, направят детям, страдающим онкологическими заболеваниями
В «Цветном» 17 ноября откроется рождественский базар
В фуд-маркете универмага разместится новогодняя ярмарка
Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику? The Village узнал, кто производит, поставляет и продаёт ягоды в шатрах под видом российских
На «Винзаводе» пройдёт рождественский базар
На ярмарке можно будет купить новогодние подарки и попробовать разные десерты
В саду имени Баумана больше не будут проводить блошиные рынки
Против воскресных блошиных рынков выступили местные жители
В галерее «Модный сезон» пройдёт марокканская ярмарка
Здесь будут продавать марокканские продукты и предметы ремесла
На Artplay пройдёт рождественская ярмарка Art Weekend
В продаже — рождественские украшения, открытки ручной работы, игрушки, предметы интерьера и настольные игры
Продовольственные рынки превратят в экобазары
На месте московских рынков построят торговые центры с фермерскими рынками.