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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Артисты «Гоголь-центра» организуют благотворительный базар в Москве

И встретятся с посетителями во время свободной дискуссии

Артисты «Гоголь-центра» организуют благотворительный базар в Москве

В эти выходные откроется фермерский рынок LavkaLavka с винокурней

Гостей ждут дегустации вина, сыров и других продуктов

В эти выходные откроется фермерский рынок LavkaLavka с винокурней

На Даниловском рынке пройдет индийский базар

Дни Индии пройдут с 13 по 15 декабря

На Даниловском рынке пройдет индийский базар

Посольство Италии проведет благотворительный «Итальянский базар»

Средства, собранные в ходе акции, направят детям, страдающим онкологическими заболеваниями

Посольство Италии проведет благотворительный «Итальянский базар»

В «Цветном» 17 ноября откроется рождественский базар

В фуд-маркете универмага разместится новогодняя ярмарка

В «Цветном» 17 ноября откроется рождественский базар

Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику?
Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику? The Village узнал, кто производит, поставляет и продаёт ягоды в шатрах под видом российских
Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику?

Откуда в Москву на самом деле привозят клубнику?
The Village узнал, кто производит, поставляет и продаёт ягоды в шатрах под видом российских

Следующий «Ламбада-маркет» пройдёт 17 июля

Это первый летний «Ламбада-маркет»

Следующий «Ламбада-маркет» пройдёт 17 июля

На «Винзаводе» пройдёт рождественский базар

На ярмарке можно будет купить новогодние подарки и попробовать разные десерты

На «Винзаводе» пройдёт рождественский базар

В саду имени Баумана больше не будут проводить блошиные рынки

Против воскресных блошиных рынков выступили местные жители

В саду имени Баумана больше не будут проводить блошиные рынки

В галерее «Модный сезон» пройдёт марокканская ярмарка

Здесь будут продавать марокканские продукты и предметы ремесла

В галерее «Модный сезон» пройдёт марокканская ярмарка

На Artplay пройдёт рождественская ярмарка Art Weekend

В продаже — рождественские украшения, открытки ручной работы, игрушки, предметы интерьера и настольные игры

На Artplay пройдёт рождественская ярмарка Art Weekend

Продовольственные рынки превратят в экобазары

На месте московских рынков построят торговые центры с фермерскими рынками.

Продовольственные рынки превратят в экобазары

Восточный Лондон- привет от рваных штиблет  Brick Lane - знаменитейшая улица Восточного Лондона. Улица всевозможных бангладешских и индусских ресторанов, молодёжных  шиша баров, дискотек, арт галерей, магазинов винтажной одежды и кафейен. Улица, которая по воскресеньям превращается в громадный Рынок (Блошиный, продуктовый, и т.д.). Это своеобразный подиум всевозможных трендов и направлений, на Brick Lane можно встретить кого...

Восточный Лондон- привет от рваных штиблет